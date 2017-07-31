مصر: إحالة رؤساء سابقين لمؤسسة "الأهرام" الصحفية إلى القضاء لاتهامات بالفساد

أفادت مصادر قضائية الاثنين أن النائب العام المصري أحال أربعة رؤساء مجلس إدارة سابقين لمؤسسة الأهرام الصحفية للجنايات في قضية فساد. وتتهم النيابة العامة كل من إبراهيم نافع وصلاح الغمري وعبد المنعم سعيد ومرسي عطا الله وجميعهم ترأسوا مؤسسة الأهرام الصحفية في فترات مختلفة بتقديم هدايا باهظة الثمن للرئيس الأسبق حسني مبارك تجاوزت قيمتها 268 مليون جنيها مصريا.

قالت مصادر قضائية اليوم الاثنين إن النائب العام المصري أحال أربعة رؤساء سابقين لمؤسسة الأهرام الصحفية إلى محكمة جنايات القاهرة في قضية فساد.

وقال أحد هذه المصادر إن النيابة اتهمت إبراهيم نافع وصلاح الغمري وعبد المنعم سعيد ومرسي عطا الله الذين رأسوا مجلس إدارة المؤسسة في فترات مختلفة بارتكاب وقائع إضرار بأموال المؤسسة عرفت إعلاميا "بهدايا مؤسسة الأهرام".

هدايا مؤسسة الأهرام لمبارك تجاوزت 268 مليون جنيها مصريا

وتمثلت الوقائع في تقديم هدايا من المؤسسة وصفها مصدر بأنها "باهظة الثمن" إلى الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته ومسؤولين في عهده. وأضاف أن النيابة قدرت قيمة الهدايا بمبلغ 268 مليونا و121 ألف جنيه (15 مليون دولار).

وكانت صحيفة الأهرام قد ذكرت في يناير/ كان الأول 2013 أن نيابة الأموال العامة العليا وافقت على طلب مبارك بسداد 18 مليون جنيه لخزانة المؤسسة قالت الصحيفة إنها قيمة الهدايا التي قبلها الرئيس السابق وأفراد أسرته منها.

ونشرت وسائل الإعلام المحلية أنباء في أوقات متفاوتة عن قيام مسؤولين سابقين آخرين بسداد قيمة هداياهم.

وبعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بمبارك أحيل الرئيس السابق وابناه علاء وجمال ومسؤولون كبار في حكومته ورجال أعمال مقربون منه إلى المحاكمة في قضايا فساد لكن معظمهم نال البراءة بأحكام نهائية.

وأدين مبارك وابناه بحكم نهائي في قضية عرفت إعلاميا "بالقصور الرئاسية" وحكم على كل منهم بالسجن ثلاث سنوات.



فرانس 24/ رويترز

نشرت في : 31/07/2017