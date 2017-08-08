تقرير: 40 بالمئة من سكان العالم ينشطون على مواقع التواصل الاجتماعي

كشف تقرير صادر عن شركتين رائدتين في مجال التواصل الاجتماعي أن مجموع مستخدمي الإنترنت بلغ 3 مليارات مستخدم حول العالم أي ما يقارب 40 بالمئة من سكان الكرة الأرضية. أرقام تظهر قوة مواقع التواصل الاجتماعي وتوغلها داخل المنظومة الرقمية العالمية.

في تقرير جديد أنجزته شركة "هووت سويت" بالتعاون مع شركة "وي آر سوشل" كشفت الاحصائيات رقما قياسيا جديدا لعدد مستخدمي المنصات الاجتماعية حول العالم الذي تخطى عتبة 3 مليارات مستخدم. وهو ما يمثل 40 بالمئة من سكان الكرة الأرضية.

وإذا كان الرقم مفاجئا نوعا ما فقد أظهر التقرير كما كان متوقعا أن غالبية المستخدمين يستعينون بالهواتف الجوالة خلال نشاطهم على الشبكات الاجتماعية إذ بلغ عددهم 2.780 مليار شخص.

علما أن مستخدمي الإنترنت يقدر بـ 3.8 مليار مستخدم حول العالم، يتبين إذا وفق الدراسة أن عددا قليلا نسبيا من مستخدمي الشبكة العنكبوتية والذين يقدر عددهم بـ 800 مليون مستخدم لا يمتلكون حسابا على إحدى منصات التواصل الاجتماعي التي يحتل فيس بوك فيها المرتبة الأولى من ناحية عدد الزيارات يليه موقع يوتيوب ثم واتساب.

ويتجاوز عدد مستخدمي فيس بوك عدد رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى حيث تضاعفت قاعدة مستخدميه في ظرف 5 سنوات لتصل إلى 2 مليار مستخدم. من جهته أعلن موقع تويتر -الذي تتراجع شعبيته بشكل واضح في الآونة الأخيرة- في أبريل /نيسان إن عدد مستخدميه بلغ 328 مليونا بينما بلغ عدد مستخدمي سنابشات يوميا 166 مليونا في نهاية الربع الأول من هذا العام.

3 مليارات مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي حول العالم

لا زالت مواقع التواصل الاجتماعي منذ إطلاقها تسجل أرقام نمو كبيرة عالميا وعربيا، ورغم الصعوبات التي يواجها المحتوى العربي على الإنترنت والمنصات الاجتماعية والتي تعود أساسا إلى ضعف البنى التحتية التقنية في معظم البلدان العربية وغياب الدعم للمبادرة الرقمية إلا أن تطور الرقميات عربيا وخليجيا على وجه الخصوص مستمر وبنسب نمو جيدة، حيث تتصدر على سبيل المثال الإمارات العربية المتحدة الترتيب العالمي من ناحية استخدام الإنترنت من قبل السكان بنسبة وصلت إلى 99٪.

سفيان الرامي

نشرت في : 08/08/2017