تركيا وقطر تبدآن مناورات عسكرية تشارك فيها قوات برية وبحرية

بدأت تركيا وقطر الثلاثاء مناورات عسكرية مشتركة تشارك فيها قوات برية وبحرية وتستمر عدة أيام. وأفادت تقارير إعلامية تركية أن 250 عسكريا و30 آلية مدرعة تشارك في تلك المناورات. وكانت الفرقاطة التركية "جوكوفا" وصلت الدوحة في وقت سابق هذا الأسبوع حاملة 214 جنديا للمشاركة في المناورات التي من المقرر أن يحضرها قادة عسكريين كبار.

بدأت تركيا وقطر الثلاثاء مناورات عسكرية مشتركة تستمر عدة أيام تتضمن مشاركة 250 عسكريا و30 آلية مدرعة تركية، حسبما ذكرت تقارير في الإعلام التركي.

وذكر الإعلام التركي الرسمي أن الفرقاطة التركية "جوكوفا" وصلت للدوحة في وقت سابق من هذا الأسبوع ناقلة 214 جنديا سيشاركون في المناورات.

وبدأت المناورات الثلاثاء وستتضمن مبدئيا مشاركة القوات البرية على أن تشارك القوات البحرية لاحقا، بحسب تلفزيون "إن تي في" الذي أشار إلى مشاركة قادة كبار في تمرين يومي 7و8 آب/أغسطس.

وتأتي المناورات أثناء تأييد أنقرة بشكل مطلق للدوحة في الأزمة الخليجية بعد قرار السعودية وثلاث دول عربية أخرى فرض حصار سياسي واقتصادي على الإمارة الخليجية الغنية بالغاز.

وكانت السعودية والبحرين والإمارات ومصر قد قدمت قائمة مطالب لقطر لإعادة العلاقات معها تتضمن إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر وهو ما اعتبرته الدوحة وأنقرة تدخلا في شؤونهما الداخلية.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 01/08/2017