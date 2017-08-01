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رياضة

هل يتراجع برشلونة عن دفع مكافأة بـ26 مليون يورو لنيمار بسبب باريس سان جرمان؟

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 01/08/2017

قرر نادي برشلونة الإسباني العدول عن دفع مكافأة لنجمه الدولي نيمار بقيمة 26 مليون يورو بعد ما راج من أخبار عن إمكانية انتقال النجم إلى نادي باريس سان جرمان الفرنسي، في حين لم يصدر عن نيمار أي تعليق حول التقارير المتعلقة بانتقاله.

قام نادي برشلونة الإسباني بتجميد دفع مكافأة لنجمه الدولي البرازيلي نيمار بقيمة 26 مليون يورو (31 مليون دولار) على خلفية ما راج من أخبار عن احتمال انتقال نيمار إلى نادي باريس سان جرمان الفرنسي وفق ما أفاد به مصدر في النادي الكاتالوني الثلاثاء.

وتتصدر منذ أسابيع تقارير صحفية عن احتمال انتقال نيمار إلى النادي الباريسي عناوين الصحف الرياضية في صفقة ستكون الأكبر في التارخ إذ من المتوقع أن تبلغ 222 مليون يورو، هذا ولم يصدر عن نيمار أي تأكيد أو تفنيد لهذه الأخبار.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه "أن مبلغ الـ26 مليون يورو قد أودع لدى كاتب العدل في انتظار معرفة ما إذا كان اللاعب سيبقى أم لا".

وكان من المقرر أن يتم دفع هذه المكافأة لنيمار بعد مضي السنة الأولى من عقده الجديد الموقع قبل عام والذي يمدد بقاءه حتى العام 2021، على أن يتم في الوقت نفسه رفع قيمة البند الجزائي لفسخ هذا العقد من 200 مليون يورو إلى 222 مليونا.

وبحسب التقارير الصحافية فإن نادي سان جرمان يبدي استعدادا لدفع هذا المبلغ لفسخ عقد اللاعب مع نادي برشلونة الذي انضم إليه في العام 2013 قادما من سانتوس البرازيلي. وفي حال تمت الصفقة بهذه القيمة، سيصبح نيمار أغلى لاعب في تاريخ اللعبة.

ولم يعد اللاعب إلى برشلونة مع زملائه بعد جولته الأمريكية للاستعداد للموسم الجديد، والتي حقق فيها ثلاثة انتصارات على يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنكليزي وغريمه ريال مدريد، بل توجه إلى مدينة شنغهاي الصينية حيث شارك الاثنين في نشاطات ترويجية.

ويعاود برشلونة تدريباته استعدادا للموسم المقبل صباح غد الأربعاء. وأكد المصدر في النادي أن جميع اللاعبين تم استدعاؤهم، إلا أن الصحافة الإسبانية رجحت عدم مشاركة نيمار في التمارين.

 فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 01/08/2017

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