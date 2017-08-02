البشرية تستنفذ الأربعاء نصيبها من موارد الأرض الطبيعية لهذا العام

بحسب تقرير صادر عن الصندوق العالمي لصون الطبيعة، إن الإنسانية ستستنفذ مواردها الطبيعية من الكوكب مثل المياه والتربة والهواء النقي لعام 2017 بحلول يوم الأربعاء 2 آب/أغسطس. ما يعني أن الموارد التي استهلكت منذ بدء السنة حتى الأربعاء تفوق ما يستطيع الكوكب إنتاجه خلال عام.

ما يعرف بـ"يوم تجاوزت البشرية" ما هو متاح لها من موارد طبيعية للعام، سيحل هذا العام غدا الأربعاء 3 آب/ أغسطس بحسب الصندوق العالمي لصون الطبيعية و"غلوبال فوت برنت نتورك" أو الشبكة العالمية المختصة بعلوم الاستدامة.

ويحل هذا اليوم نهار أقرب من حلوله العام الفائت، مما يعني أن الإنسانية ستعيش على الاستدانة من موارد العام القادم حتى نهاية هذا العام.

وصرحت المنظمتان أنه "بحلول 2 آب/أغسطس 2017، سنكون قد استخدمنا الموارد الطبيعية التي يمكن أن تنتجها الطبيعة لعام".

"وهذا يعني أنه خلال سبعة أشهر، تسببنا بانبعاث كميات أكبر من ثاني أكسيد الكربون مما يمكن أن تستوعبه وتمتصه المحيطات والغابات في عام واحد. واصطدنا سمكا وقطعنا أشجارا وحصدنا محاصيل واستهلكنا مياه، أكثر مما يمكن للكرة الأرضية أن تنتج في نفس الفترة الزمنية".

وسيلزم ما يعادل 1,7 كواكب لإنتاج ما يكفي لتلبية احتياجات البشرية بمعدلات الاستهلاك الحالية.

ومنذ احتساب هذه المعادلة، يحل هذا النهار أقرب في كل عام. ففي عام 1993، حل في 21 تشرين الأول/أكتوبر، وفي 2003 حل نهار 22 أيلول/ سبتمبر، وفي 2015 حل يوم 15 آب/أغسطس.

وختم التقرير أن الأفراد يمكن أن يسهموا فى وقف هذا التدهور وانعكاساته السلبية من خلال تناول كميات أقل من اللحوم وحرق وقود أقل وخفض النفايات الناتجة عن البشر.

فرانس 24

نشرت في : 02/08/2017