فنزويلا: الجمعية التأسيسية تستعد لبدء عملها والاتحاد الأوروبي يرفض الاعتراف بها

أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني الأربعاء رفض دول الاتحاد الاعتراف بالجمعية التأسيسية التي انتخبت في فنزويلا الأحد الماضي، مطالبة بتعليق بدء مهامها. من جابنها، أكدت الجمعية التأسيسية أنها ستبدأ عملها رسميا الخميس في مقر البرلمان الفنزويلي.

أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني باسم الدول ال28 الأعضاء الأربعاء أن الاتحاد يرفض الاعتراف بالجمعية التأسيسية التي انتخبت مؤخرا ويطلب تعليق "بدء مهماتها".

وقالت موغيريني إن "انتخاب الجمعية التأسيسية فاقم الأزمة في فنزويلا. إن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لا يستطيعان في ضوء ذلك الاعتراف بالجمعية التأسيسية".

وفي وقت سابق، أعلنت العضو المنتخب في الجمعية ديلسي رودريغيز أن الجمعية ستبدأ عملها رسميا الخميس في مقر البرلمان الفنزويلي.

المعارضة الفنزويلية تؤجل مسيرة احتجاجية لتتزامن مع تنصيب الجمعية التأسيسية

قررت المعارضة الفنزويلية تأجيل مسيرة لها لمدة يوم واحد من الأربعاء إلى الخميس بهدف أن يتزامن انطلاق المسيرة مع تنصيب الجمعية التأسيسية الذي من المفترض أن يتم الخميس.

وكان القادة المعارضون للتيار التشافي، تيمنا باسم الرئيس السباق هوغو تشافيز الذي تولى الرئاسة بين 1999 و2013، قد دعوا مناصريهم إلى تنظيم مسيرة ضخمة في كراكاس ضد الجمعية التأسيسية التي يعتبرونها "غير شرعية"، إذ تهدف الجمعية إلى تمكين الرئيس الحالي من رئاسة البلاد لمدة غير محددة.

وسبق أن تعرضت الجمعية التأسيسية، التي سيكون مقرها في البرلمان، إلى انتقادات شديدة من المجتمع الدولي، الذي أبدى بدوره قلقه حيال تقويض حرية التعبير والديمقراطية في البلاد.

وبالرغم من التظاهرات وأعمال العنف التي اجتاحت البلاد والتي أسفرت عن مقتل 10 أشخاص بحسب النيابة الفنزويلية، إلا أن أعضاء الجمعية التأسيسية الـ545 سيبدؤون في ممارسة أعمالهم بعد أن تم انتخابهم الأحد.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 02/08/2017