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أفريقيا

المغرب: دعوات للإفراج عن ناشط في حراك الريف مضرب عن الطعام

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 02/08/2017

نظم عشرات الأشخاص الثلاثاء اعتصاما أمام مستشفى الدار البيضاء تضامنا مع أحد معتقلي الحراك في منطقة الريف المضرب عن الطعام منذ شهر. وأعربت جمعيات للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها إزاء الوضع الصحي لربيع الأبلق الموقوف منذ أواخر حزيران/يونيو الماضي. وكان الأبلق قد بدأ إضرابا عن الطعان منذ شهر ونقل إلى المستشفى الاثنين بعد تدهور حالته الصحية.

أعربت جمعيات للدفاع عن حقوق الإنسان عن القلق إزاء الوضع الصحي لعضو في الحراك الشعبي في منطقة الريف نقل إلى المستشفى الاثنين بعد شهر على بدئه إضرابا عن الطعام.

 وبدأ الناشط ربيع الأبلق البالغ 34 عاما والموقوف منذ أواخر حزيران/يونيو في سجن عكاشة في الدار البيضاء إضرابا عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنه.

تظاهرة أمام مستشفى الدار البيضاء تضامنا مع الأبلق

ونظم عشرات الأشخاص من بينهم أعضاء في جمعية حقوق الإنسان في المغرب ومحامي دفاع اعتصاما الثلاثاء أمام المستشفى في الدار البيضاء.

وأراد المعتصمون التنديد بالتوقيف "غير القانوني" للأبلق ولفت الانتباه إلى وضعه الصحي والمطالبة بالإفراج عنه وعن موقوفين آخرين من الحراك.

وصرح رشيد بن علي منسق لجنة الدفاع عن المعتقلين من الحسيمة "إن صحته في تدهور مستمر منذ" أن بدأ إضرابه عن الطعام.

وباتت مدينة الحسيمة منذ أشهر معقلا لحركة الاحتجاج التي تطالب بإنماء منطقة الريف في شمال المغرب والتي تتكرر فيها التحركات الاجتماعية.

ولم يسهم إعلان السلطات عن خطة استثمارات واسعة ومشاريع للبنى التحتية، في نزع فتيل الأزمة.

فرانس 24/ أ ف ب
 

نشرت في : 02/08/2017

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