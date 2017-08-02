الأمم المتحدة تتهم التحالف العربي بعرقلة إمداد طائراتها بالوقود لإيصال المساعدات إلى اليمن

اتهم مسؤول في الأمم المتحدة التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن بعرقلة إمداد الطائرات الأممية بالوقود اللازم لنقل المساعدات الإنسانية إلى صنعاء مشيرا إلى تفشي خطير لوباء التهاب السحايا والكوليرا في البلاد إضافة إلى المجاعة.

أفاد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن الثلاثاء أن التحالف الذي تقوده السعودية يعرقل الإمداد بالوقود للطائرات الأممية التي تعمل على نقل المساعدات الإنسانية إلى صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون، حيث أعلن أوك لوتسما تفشي التهاب السحايا، ووباء الكوليرا، ومخاطر المجاعة في أسوء أزمة إنسانية في العالم.

ويشار إلى أن الأمم المتحدة توجه رحلتين إنسانيتين إلى صنعاء انطلاقا من عمان وجيبوتي، لكن وقود الطائرات غير متوفر في العاصمة اليمنية بشكل يسمح للطائرتين بالقيام برحلة العودة.

وتابع لوتسما للصحافيين في مؤتمر بالفيديو من صنعاء "لدينا صعوبات في الحصول على اذن من التحالف وحكومة اليمن لنقل وقود الطائرات الى صنعاء لتسيير هذه الرحلات"، مضيفا في رد على سؤال حول سبب منع إمدادات الوقود، قال لوتسما إن "هذا سؤال جيد، لا إجابة لدي".

وينبغي نقل وقود طائرات الامم المتحدة إلى صنعاء من ميناء عدن الذي تسيطر عليه الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية.

ويتهم التحالف الذي تقوده السعودية مرارا بمنع نقل المساعدات لليمن، إحدى أفقر البلدان العربية الذي تعرض لدمار شديد منذ بدء الحملة العسكرية في آذار/مارس 2015.

ويذكر أن النظام الصحي في اليمن انهار بسبب النزاع الدائر بين الحكومة التي تعترف بها الأسرة الدولية والمدعومة من تحالف بقيادة السعودية وبين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

ووصف المسؤول الأممي الوضع في اليمن ب"القاتم جدا"، مشيرا إلى تسجيل "العديد" من حالات التهاب السحايا الجديدة في اليمن دون مزيد من التفاصيل، مضيفا أن التأخير ورفض تأشيرات الدخول من الحكومة اليمنية ومن المتمردين المسيطرين على صنعاء يؤديان إلى إعاقة جهود المساعدات الإنسانية.

وتابع لوتسما إنه لا يرى "نهاية في الأفق" للحرب التي أوقعت آلاف القتلى، فضلا عن وجود سبعة ملايين شخص معرضين لمخاطر المجاعة، وأكثر من 400 ألف مصابين بالكوليرا.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 02/08/2017