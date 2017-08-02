زوجة مهندس البرمجيات السوري باسل صفدي تؤكد إعدامه في سجون النظام

قالت زوجة مهندس البرمجيات السوري باسل صفدي، مساء الثلاثاء، أن حكم الإعدام قد تم تنفيذه في زوجها عام 2015 أي بعد ثلاث سنوات من اعتقاله من قبل السلطات السورية. كما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء خبر وفاة المهندس في معتقلات النظام السوري، وأضاف المرصد أن أسرة المهندس تتهم نظام الأسد بإعدامه.

قالت زوجة مهندس البرمجيات البارز باسل صفدي الثلاثاء أن زوجها قد حكم عليه بالإعدام، وتم تنفيذ الحكم عام 2015.

المهندس المولود من أب فلسطيني وأم سورية كان قد اعتقل في آذار/مارس عام 2012 ضمن حملة نفذها النظام السوري لمواجهة الاحتجاجات السلمية بعد عام من اندلاعها.

وفي وقت متأخر مساء الثلاثاء، نعت نورا غازي صفدي على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك زوجها قائلة "غصت الكلمات في فمي، وأنا أعلن اليوم باسمي واسم عائلة باسل وعائلتي، تأكيدي لخبر صدور حكم إعدام وتنفيذه بحق زوجي باسل خرطبيل صفدي".

كما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان بدوره نبأ إعدام باسل صفدي

#المرصدالسوري استشهاد المبرمج #باسل_الصفدي في معتقلات النظام السوري وذووه يتهمون سلطات النظام بإعدامه بشكل مباشر https://t.co/vDDq8Mtbc4 — #المرصدالسوري #SOHR (@syriahr) 2 août 2017

واشتهر صفدي على نطاق واسع في أوساط ما يعرف بالإنترنت الحر والذي يدعو إلى الاستخدام غير المقيد للشبكة العنكبوتية.

وكان صفدي قد أطلق في دمشق عام 2010 برنامج آيكي للتقنيات التعاونية التي "منحت للناس أدوات جديدة للتعبير والتواصل" حسبما كتبت الغارديان في مقال خصصته له في عام 2015.

وأثار ذلك قلقا لدى السلطات في دمشق، وخاصة أن مواقع التواصل الاجتماعي كانت وسيلة الاتصال الأكثر استخداما من قبل الناشطين المناهضين للنظام من أجل تغطية أحداث الحركة الاحتجاجية

منظمات حقوقية

وطالبت عدة منظمات حقوقية من بينها "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية بإطلاق صفدي الذي تم إعدامه وهو في الرابعة والثلاثين من عمره.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد أوردت في 2016 أن احتجاز صفدي "يبدو نتيجة مباشرة لعمله الشرعي والسلمي من أجل الترويج للحق في حرية التعبير وحمايته".

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 02/08/2017