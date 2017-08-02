اتفاق عرسال وشروط جبهة النصرة!!

اهتمت الصحف بعملية تبادل الأسرى بين حزب الله اللبناني وجبهة النصرة في إطار اتفاق عرسال. وتطرقت أيضا إلى تطورات الوضع في سوريا ولاسيما فيما يتعلق بمعركة الرقة وما يجري في دير الزور. كما سلطت الضوء على آخر المستجدات التي تشهدها فنزويلا.

صحيفة الشرق الأوسط ، تكتب مقالا تحت عنوان "لبنان يسهل تنفيذ اتفاق عرسال وجبهة النصرة تعيده الى نقطة الصفر". في المقال تشرح الصحيفة بأن السلطات اللبنانية تخطت، أمس، العراقيل المرتبطة بإنجاز المرحلة الثانية من الصفقة بين «حزب الله» و«جبهة النصرة»، عبر الإفراج عن أربعة موقوفين يحاكمون أمام القضاء العسكري اللبناني بتهمة متصلة بالإرهاب، بعد أن اشترطت «جبهة النصرة» إطلاق سراح عدد من الموقوفين مقابل استئناف تنفيذ الاتفاق القاضي بنقل مسلحيها وآلاف المدنيين الآخرين إلى الشمال السوري.

جبهة النصرة أدخلت عامل ضغط إضافي على الاتفاق الأوليّ، بعدما تمكّن عناصرها من أسر ثلاثة مقاتلين من «حزب الله» ضلوا الطريق ليل الجمعة الماضي، ليرتفع عدد أسرى الحزب لديها إلى ثمانية. وعلى أثره، رفعت الجبهة سقف شروطها.. تكتب الشرق الأوسط.

من جانبها تطرقت صحيفة "العرب" إلى الموضوع ذاته وأوردت مقالا تحت عنوان "لا تصفيق لحزب الله"، للكاتب خير الله خير الله.

"لا يمكن التصفيق لما قام به "حزب الله" في جرود عرسال لأسباب عدة لم تستوعبها عقول بعض المسيحيين اللبنانيين السذج الذين يميّزون، للأسف، بين إرهاب وإرهاب. هؤلاء يميزون بين إرهاب سنّي وإرهاب شيعي. لا يدركون معنى أنه لا مستقبل للبنان ولأبنائه من دون تقوية مؤسسات الدولة وليس بإيجاد بدائل عنها".. يكتب خير الله خير الله.

وبحسب الكاتب يبدو أن الكثير من اللبنانيين لا يدركون أن الهدف من عملية عسكرية من هذا النوع تنفذها ميليشيا مذهبية لا ولاء لها للبنان، مهما رفعت العلم اللبناني عاليا، يندرج في إطار المشروع التوسّعي الإيراني ولا شيء آخر غير ذلك على الإطلاق.

صحيفة "الحياة" اهتمت بالتقدم الذي أحرزته قوات سوريا الديمقراطية في مدينة الرقة على حساب تنظيم الدولة الاسلامية في هذه المعركة التي تدخل مراحلها الحاسمة مع اقتراب «قوات سوريا الديموقراطية» من طرد التنظيم من جنوب الرقة بأكمله، وقطع المنفذ الأخير له على نهر الفرات.

لكن في ظل هذا تحذر مصادر سورية من أن التنظيم قد يتجه إلى استخدام الأسلحة الكيماوية في الرقة كرد على إحكام الحصار حوله.. تضيف "الحياة".

صحيفة "القدس العربي" أفادت بأن مصادر محلية أكدت لها وقوع انشقاقات في صفوف تنظيم «الدولة الإسلامية» لعناصر سورية قبل أيام في مدينة البوكمال وريفها شرقي محافظة دير الزور، وذلك بعد إصدار قيادة التنظيم قرارا يقضي بنقل مئات المقاتلين إلى جبهات مختلفة يقاتل فيها عناصره.

"القدس العربي" وبحسب المصادر ذاتها أفادت بأن التنظيم نشر عشرات الحواجز بين قريتي البصيرة والحسينية، ويراقب جميع الحواجز الرئيسية في ريف دير الزور من أجل ملاحقة العناصر المنشقة، فيما أقدم الجهاز الأمني التابع له على مصادرة منازل وممتلكات تعود ملكيتها للمنشقين.

صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية كتبت عن اعتقال السلطات الفنزويلية لمعارضين بارزين للرئيس نيكولاس مادورو معتبرة هذه العملية ضربة جديدة للمعارضة بعد انتخاب جمعية تأسيسية بصلاحيات مطلقة لتعزيز قبضة مادورو على السلطة.

الاعتقالات التي تقوم بها السلطات الفنزويلية من شأنها أن تأجج المواقف الدولية أكثر من فنزويلا، ولاسيما أن عدة دول ومنها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد حذرت الرئيس الفنزويلي مما أقدم عليه داعية إياه إلى وضعِ حد لما يجري قبل فوات الأوان.

صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية سلطت من جانبها الضوء على اعتقال المعارضين البارزين للرئيس مادورو قائلة بأن ما يجري يقيم الدليل على أن فنزويلا تتجه نحو إرساء نظام ديكتاتوري.. ما يجري سيزيد الأمور تعقيدا، فالجمعية التأسيسية الجديدة التي تم انتخابها الأحد الماضي تعطي صلاحيات أكبر للرئيس مادورو وتذكر الجميع بتلك الجمعية التي أنشأها سلفه هوغو تشافيز عام ألف وتسعمئة وتسعة وتسعين.. تضيف لوفيغارو.

إعداد مفيدة برهومي