قطر تعلن عن صفقة لشراء سبع قطع بحرية من إيطاليا بقيمة 5 مليار يورو

أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عيد الرحمن آل ثاني الأربعاء عن توقيع صفقة لشراء سبع قطع بحرية عسكرية من إيطاليا بقيمة 5 مليار يورو. وأضاف آل ثاني في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي أنجيلينو ألفانو إن الصفقة تأتي في إطار برنامج عسكري مشترك بين البلدين.

أعلنت الدوحة الأربعاء توقيع صفقة بقيمة 5 مليارات يورو لشراء سبع قطع عسكرية بحرية من إيطاليا، في خضم الأزمة الدبلوماسية مع المملكة السعودية ودول أخرى تحاول فرض حصار سياسي واقتصادي عليها.

وقال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي أنجيلينو ألفانو إن الصفقة التي تأتي بعد صفقة بيع طائرات مقاتلة أمريكية للدوحة، جزء من برنامج تعاون عسكري مشترك.

كما أعلن الوزير القطري التوقيع على اتفاقية للتشاور السياسي، ومذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمار الإستراتيجي الإيطالي وصندوق قطر للاستثمار "للتبادل وتطوير فرص التعاون بين الصندوقين".

وتخوض قطر معركة دبلوماسية واقتصادية في مواجهة محاولات المملكة السعودية ودولة الإمارات والبحرين ومصر فرض حصار عليها إثر قطع العلاقات معها على خلفية اتهامها بدعم الإرهاب، وهو اتهام تنفيه الدوحة.

ولم يكشف في المؤتمر الصحفي عن تفاصيل الصفقة العسكرية مع إيطاليا ونوعية القطع البحرية.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 02/08/2017