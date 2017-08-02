حزب الله وجبهة فتح الشام يتبادلان السجناء وفق اتفاق وقف إطلاق النار

أطلقت جماعة حزب الله اللبناني الأربعاء سراح ثلاثة سجناء من مقاتلي جبهة فتح الشام كانوا محتجزين لديها في لبنان فيما تسلم الحزب في المقابل ثلاثة من مقاتليه أسروا لدى الجبهة في الآونة الأخيرة، وتمت عملية التبادل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وفق ما أعلن اللواء عباس إبراهيم مدير الأمن العام اللبناني.

تمت الأربعاء عملية تبادل سجناء بين جبهة فتح الشام (جبهة النصرة التابعة للقاعدة سابقا) ومقاتلي جماعة حزب الله اللبناني، حيث قال اللواء عباس إبراهيم مدير الأمن العام اللبناني، إن كلا الطرفين قد أطلقا سراح ثلاثة مقاتلين في ساعة مبكرة من الصباح.

وتابع إبراهيم أن إتمام المبادلة يعني أن نقل نحو عشرة آلاف مقاتل سوري وأسرهم ولاجئين آخرين بالحافلات من لبنان إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة في سوريا من المتوقع أن يبدأ صباح الأربعاء بعد أن تأجل من قبل.

وتم الاتفاق على عملية النقل بموجب اتفاق لإطلاق النار بين حزب الله وجبهة فتح الشام الأسبوع الماضي لكنها تأجلت خلال التفاوض على مبادلة الأسرى

وأفاد إبراهيم أن 120 مقاتلا يحملون أسلحة شخصية سيكونون ضمن آلاف السوريين المقرر أن يغادروا إلى محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة السورية الأربعاء، مضيفا أن خمسة آخرين من مقاتلي حزب الله سيطلق سراحهم بعد ذلك لدى وصول أول قافلة إلى مقصدها في سوريا.

وقال إبراهيم إن السلطات اللبنانية تسلمت مقاتلي حزب الله الثلاثة وسلمت الأفراد الثلاثة الذين طلبت جبهة فتح الشام الإفراج

عنهم، وتمت عملية المبادلة قبيل الساعة الواحدة صباحا بتوقيت بيروت (22.00 بتوقيت جرينتش).

واثنان من الأفراد الذين سلمتهم بيروت إلى جبهة فتح الشام سجينان وثالث أنهى فترة سجنه.

ويذكر أن حزب الله سيطر الأسبوع الماضي على معظم المنطقة الجبلية المتاخمة للحدود السورية والتي تعرف بجرود عرسال في هجوم مشترك مع الجيش السوري لطرد مسلحي جبهة فتح الشام من المنطقة.

ولم يلعب الجيش اللبناني، الذي يتلقى مساعدات عسكرية أمريكية وبريطانية كبيرة، دورا مؤثرا في العملية واكتفى بإقامة المواقع الدفاعية حول بلدة عرسال.

فرانس 24/ رويترز

نشرت في : 02/08/2017