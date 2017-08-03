الولايات المتحدة: تسمية سيدة أعمال سفيرة لواشنطن في باريس

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء تسمية سيدة الأعمال جيمي ماكورت سفيرة لبلاده في فرنسا. وماكورت مقاولة ومطورة مشاريع عقارية سبق لها الدراسة في الجامعات الفرنسية. ولا تزال ماكورت بحاجة لموافقة الكونغرس لتثبيتها في المنصب.

رشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء سيدة الأعمال من كاليفورنيا جيمي ماكورت سفيرة إلى فرنسا، بحسب ما أعلن البيت الأبيض في بيان.

يعرف الموقع الإلكتروني للشركة التي تملكها ماكورت عنها بأنها "مقاولة وتطور مشاريع عقارية".

حتى طلاقها في العام 2011 ، كانت ماكورت تملك مع زوجها السابق فرانك ماكورت نادي "دودجرز" العريق لكرة القاعدة "بيسبول" في لوس أنجلس. ويملك زوجها السابق حاليا نادي مرسيليا لكرة القدم.

وماكورت المقيمة في لوس أنجلس، تحمل دبلوما من جامعة السوربون، وكانت قد أقامت وتابعت دروسها في إيكس-آن-بروفانس بفرنسا، بحسب الموقع الذي يشير إلى أنها "ذواقة للنبيذ وشغوفة بفن الأكل"، كما أنها تملك كروما في وادي "نابا فالي" بكاليفورنيا.

وكانت ماكورت قد أعلنت في وقت مبكر من الحملة الانتخابية الأمريكية دعمها لترامب، وقدمت أكثر من 400 ألف دولار لصندوق "فوز ترامب"، بحسب صحيفة لوس أنجلس تايمز. وكان البيت الأبيض قد عين ماكورت بداية سفيرة إلى بلجيكا، إلا أنه سحب الترشيح الأربعاء ليعلن اختيارها لباريس. ومن المفترض أن يستمع مجلس الشيوخ إلى ماكورت قبل تثبيتها في المنصب.

فرانس24 / أ ف ب

نشرت في : 03/08/2017