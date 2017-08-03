بريطانيا: أحكام بالسجن مدى الحياة على أعضاء خلية "الفرسان الثلاثة" الإسلامية

قضت محكمة بريطانية الخميس بالسجن مدى الحياة على ثلاثة أشخاص كانوا يشكلون خلية تطلق على نفسها "الفرسان الثلاثة" بعد إدانتهم بالتخطيط لشن هجمات إرهابية. كما قضت المحكمة بالسجن مدى الحياة على متهم رابع في القضية ذاتها لكن ما إمكانية إطلاق سراحه بعد تمضيته 15 عاما على الأقل في السجن.

قضت محكمة بريطانية الخميس بالسجن مدى الحياة على أعضاء خلية بريطانية تطلق على نفسها اسم "الفرسان الثلاثة" بعد اتهامهم بالإرهاب وإدانتهم بالتآمر للهجوم على أهداف للشرطة والجيش.

وحكم القاضي على هنري غلوب نويد علي (29 عاما)، وخبيب حسين (25 عاما)، وموهيبور رحمن (33 عاما)، بتمضية 20 عاما على الأقل من العقوبة، بعد محاكمة شهدت تسليط الضوء على دور العمليات السرية للشرطة.

وتداول المحلفون لنحو 22 ساعة قبل إدانة المتهمين الثلاثة بالتخطيط لهجوم.

وصدر حكم بالسجن مدى الحياة أيضا بحق متهم رابع يدعى طاهر عزيز (38 عاما)، بعد إدانته بالتهم نفسها، لكنه سيقضي 15 سنة على الأقل في السجن.

وصاح أحد المحكومين بعد صدور الحكم "أود أن تكونوا سعداء بأكاذيبكم"، فيما كان يتم إخراجه من قاعة المحكمة.

ورفض القاضي غلوب أقوال المتهمين معتبرا أن "لا أساس لها على الإطلاق".

وقال "لولا تدخل وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة غرب ميدلاندز والأجهزة الأمنية، لكانت اعتداءات إرهابية وقعت في البلاد بواسطة... متفجرات وواحد أو أكثر من الأسلحة الحادة".

المتهمون استخدموا رسائل تلغرام المشفرة تحت اسم "الفرسان الثلاثة"

واستمع المحلفون في وقت سابق إلى كيفية تواصل الخلية عن طريق رسائل تلغرام المشفرة، مسمين أنفسهم بالفرسان الثلاثة.

والمتهم المدان حسين من برمنغهام هو قائد الخلية. والتقى حسين بجاره علي في السجن.

وكان الاثنان يمضيان عقوبة في السجن لتلقيهما تدريبات في معسكر تدريب إرهابي في باكستان، فيما كان رحمن مسجونا لحيازته مجلة دعائية لتنظيم القاعدة.

وأنضم عزيز ‘لى المجموعة قبل أيام من توقيفهم جميعا.

وأوقفت الخلية القادمة من ويست ميدلاندز في وسط انكلترا، في آب/اغسطس الفائت، بعد أن أدى تنصت عملاء الاستخبارات على سيارة أحد أعضائها إلى العثور على قنبلة أنبوبية وساطور لتقطيع اللحوم في صندوق السيارة الخلفي.

وأنكر المتهمون الثلاثة تخطيطهم لشن هجوم وزعموا أن الأدلة تم دسها بواسطة ضابط سري. وأنكر الضابط ذلك خلال 12 يوما من التحقيقات.

فرانس 24 / أ ف ب



نشرت في : 03/08/2017