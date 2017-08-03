في تحد لاتفاق السراج مع إيطاليا.. حفتر يأمر قواته بمنع دخول المياه الإقليمية الليبية دون إذن

أصدر المشير خليفة حفتر الخميس أوامره "للجيش الوطني الليبي" بالتصدي للسفن الأجنبية التي تدخل المياه الإقليمية الليبية دون إذن، متحديا بذلك الاتفاق المبرم بين رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج وإيطاليا بخصوص مكافحة الهجرة عبر المتوسط.

أمر المشير خليفة حفتر قائد "الجيش الوطني الليبي" بمنع السفن الأجنبية من دخول المياه الليبية من دون إذن، وفق ما أعلن عنه متحدث إعلامي الخميس.

وقال خليفة العبيدي مدير مكتب الإعلام بالقيادة العامة "للجيش الوطني الليبي" أن المشير حفتر "أصدر أوامره لركن القوات البحرية برئاسة الأركان العامة بالتصدي لأي قطع بحرية تدخل المياه الإقليمية الليبية دون إذن الجيش الليبي".

وأضاف العبيدي أن "الأوامر صدرت فعلا للقواعد البحرية في طبرق وبنغازي ورأس لانوف للتصدي لأي قطعة بحرية تدخل المياه الإقليمية الليبية دون إذن قيادة الجيش الليبي".

وأشار العبيدي إلى أن هذه الأوامر صدرت بعد الإعلان عن عزم السلطات الإيطالية إرسال قطع بحرية إلى المياه الليبية دون موافقة قيادة الجيش والبرلمان المنتخب في شرق ليبيا ويحظى باعتراف دولي.

وبقراره هذا، يعلن المشير حفتر معارضته لما تم الاتفاق عليه بين السراج وإيطاليا لتقديم مساعدة تقنية وبحرية في إطار مكافحة الهجرة السرية وتجار البشر الذين يجنون أموالاً طائلة مستفيدين من الفوضى السائدة في ليبيا منذ 2011 لإرسال عشرات آلاف المهاجرين انطلاقا من ليبيا إلى إيطاليا سنويا.

وتفيد المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 111 ألف شخص وصلوا إلى أوروبا عبر البحر المتوسط منذ بداية 2017 بينهم 95 ألفا إلى إيطاليا. وقضى نحو 2400 شخص أثناء عبورهم البحر.

وتمتد المنطقة التي تسيطر عليها قوات حفتر من الحدود المصرية شرقا حتى وسط البلاد غربا على مسافة نحو 1300 كيلومترا تطل على شواطئ البحر الأبيض المتوسط.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 03/08/2017