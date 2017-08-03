نيمار يجري فحوصا طبية مع لاعبي باريس سان جرمان والرابطة الإسبانية تعترض

تتسارع الأحداث في صفقة تحويل اللاعب البرازيلي نيمار من برشلونة إلى باريس حيث أجرى اللاعب فحوصا طبية الخميس مع طاقم باريس سان جرمان في البرتغال على أن يصل للعاصمة الفرنسية في الساعات القليلة المقبلة. فيما أعلنت رابطة الدوري الإسباني تسلم الـ222 مليون يورو أموال البند الجزائي لرحيله عن برشلونة.

قضية التحويل لم تعد إلا مسألة وقت فقط حيث تتسارع الأحداث في الساعات الأخيرة حول انضمام اللاعب البرازيلي نيمار إلى نادي باريس سان جرمان، حيث أجرى اللاعب صباح الخميس فحوصا طبية مع الطاقم الطبي لفريق العاصمة الفرنسية في البرتغال، على أن يصل إلى باريس آخر اليوم.

ساعات قبلها يوم الأربعاء وبعد أسابيع من الجدل حول مستقبله، وضع نيمار حدا لجميع التكهنات والإشاعات حيث أبلغ رفقاءه قرار رحيله عن النادي الكاتالوني.

"لن نقبل هذا المال من ناد يخالف الأعراف والقوانين"

وإن كان انتقال نيمار إلى باريس سان جرمان يصنع أفراح مناصري فريق العاصمة حتى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي اعتبره الخميس "خبر جيد" و"سيضيف جاذبية للدوري الفرنسي"، إلا أن ذلك شكل صدمة واستياء من هذه الصفقة الخيالية لدى مناصري نادي برشلونة والإعلام الإسباني.

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من جهتها رفضت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم الخميس تسلم أموال البند الجزائي التي سيدفعها النجم البرازيلي نيمار لنادي برشلونة الإسباني وقيمتها 222 مليون يورو، تمهيدا لانتقاله إلى باريس سان جرمان الفرنسي.

وبموجب أنظمة العقود في كرة القدم الإسبانية، يتوجب على اللاعب نفسه أن يدفع مبلغ "شراء العقد" كإيداع لدى رابطة الدوري، على أن تقوم هي بتحويله إلى النادي "البائع".

للمزيد - فيديو: العائدات المالية التي سيجنيها باريس سان جرمان من البرازيلي نيمار

ونقلت وسائل إعلام إسبانية صباح الأربعاء عن رئيس الرابطة الإسبانية خافيير تيباس قوله "لن نقبل هذا المال من ناد مثل باريس سان جرمان (...) يخالف الأعراف والقوانين"، متهما النادي الباريسي بـ "التنشط المالي".

الخروج من ظل ميسي

وخاض نيمار منذ قدومه إلى برشلونة العام 2013 قادما من سانتوس البرازيلي، 186 مباراة مع النادي الكاتالوني سجل خلالها 105 أهداف ومرر 80 تمريرة حاسمة، وشكل ثلاثيا ضاربا في خط الهجوم مع الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغواياني لويس سواريز. ورجحت التقارير أن نيمار راغب في الرحيل للخروج من ظل ميسي.

Fue un placer enorme haber compartido todos estos años con vos, amigo @neymarjr. Te deseo mucha suerte en esta nueva etapa de tu vida. Nos vemos Tkm Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi) le 2 Août 2017 à 6h05 PDT

إلا أن الأخير اختار وداع زميله بطريقة عاطفية عبر موقع "أنستاغرام" للتواصل الاجتماعي، إذ نشر شريط فيديو يضم صورا لهما بقميص النادي، مرفقا إياه برسالة جاء فيها "كانت سعادتي كبيرة بتمضية سنوات معك -صديقي- نيمار جونيور. أتمنى لك المزيد من التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياتك. إلى اللقاء".

وأنهى الرسالة بثلاثة أحرف تختصر عبارة "أحبك كثيرا" بالإسبانية.

ورد نيمار على الموقع ذاته بالقول "شكرا أخي. سأفتقدك".

فرانس 24



نشرت في : 03/08/2017