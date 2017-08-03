كرة القدم: اللاعب البرازيلي نيمار يوقع عقدا لخمس سنوات مع باريس سان جرمان

أعلن نادي باريس سان جرمان لكرة القدم مساء الخميس أن اللاعب البرازيلي نيمار وقع عقدا لصالح النادي الباريسي يلعب بموجبه في صفوفه لخمس سنوات قادمة.

وقع النجم البرازيلي لكرة القدم نيمار مساء الخميس عقدا لخمس سنوات لصالح نادي باريس سان جرمان الفرنسي، في صفقة تعد الأغلى في تاريخ كرة القدم..

وقال باريس سان جيرمان المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الخميس إنه تعاقد مع المهاجم البرازيلي نيمار لخمس سنوات قادما من برشلونة.

وأضاف النادي أن اللاعب البالغ من العمر 25 عاما سيبقى حتى 30 يونيو/ حزيران 2022.

الخليفي يرحب بنيمار قي صفوف باريس سان جرمان

وقال ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان: " "فرحة كبيرة تغمرنا. كثير من الفخر ونحن نستقبل نيمار في عائلة باريس سان جرمان".

وأضاف "نيمار هو اليوم أحد أفضل اللاعبين في كرة القدم العالمية. ثقافته العميقة في الفوز، قوة شخصيته وخصاله القيادية تجعل منه لاعبا كبيرا جدا. سيجلب لنا حيوية إيجابية جدا".

وتابع "على مدى ست سنوات، بنينا مشروعا طموحا قادنا إلى أعلى المستويات في كرة القدم المحلية والأوروبية. أما اليوم ومع قدوم نيمار، أنا واثق من أننا سنقترب بفضل المساندة المخلصة والصاخبة لأنصارنا في تحقيق أكبر أحلامنا".

وسيتم تقديم نيمار إلى أنصار الفريق الباريسي في تمام الساعة 15,45 بالتوقيت المحلي السبت قبل بداية مباراة سان جرمان وأميان الصاعد إلى النخبة في المرحلة الأولى من بطولة فرنسا لموسم 2017-2018.

وقال نيمار في بيان "أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى باريس سان جرمان. منذ قدومي إلى أوروبا، بات هذا النادي أحد أكثر الأندية طموحا وتنافسية. التحدي الأكبر الذي شجعني على الانضمام إلى زملائي الجدد هو مساعدة النادي على إحراز الألقاب التي يحلم بها أنصاره. طموح باريس سان جرمان أغراني وأشعر بشغف وحيوية كبيرين جراء ذلك".

يأتي الإعلان عن توقيع نيمار للنادي الباريسي بعد أيام من التشويق و اللإثارة و التكهنات التي غذاها نيمار بدفعه مباشرة قيمة البند الجزائي البالغة 222 مليون يورو من أجل فسخ عقده بنادي برشلونة.

فرانس 24 / أ ف ب/ رويترز



فرانس 24



نشرت في : 03/08/2017