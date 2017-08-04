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الشرق الأوسط

المدعي العام الإسرائيلي يطلب من الشرطة استجواب حارس السفارة الذي قتل أردنيين

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 04/08/2017

نقلت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن بيان لوزارة العدل أن مكتب المدعي العام طلب من الشرطة الإسرائيلية استجواب حارس السفارة الإسرائيلية بالأردن الذي قتل أردنيين في عمان يوم 23 يوليو/تموز الماضي. وأضاف البيان أن إسرائيل باشرت "عملية تدقيق" في ملابسات إطلاق النار. من جهته، أفاد مسؤول في وزارة العدل أن قرار المدعي العام لا يرقى لكونه تحقيقا.

 أفاد مسؤولون إسرائيليون الجمعة أن الشرطة  ستستجوب حارس سفارة إسرائيل في الأردن الذي قتل أردنيين في حادث إطلاق نار أدى إلى توتير العلاقات بين البلدين.

ونقلت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن بيان لوزارة العدل أن "مكتب مدعي الدولة، وبعد موافقة المدعي العام، طلب من رئيس التحقيقات وقسم الاستخبارات في الشرطة الإسرائيلية إجراء استجواب شرطي في حادث إطلاق النار في الأردن".

وتابع البيان أنه يمكن الاتصال بالسلطات الأردنية "لطلب نقل مواد إضافية للشرطة".

فيما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن إسرائيل باشرت "عملية تدقيق" في ملابسات عملية إطلاق النار.

وأفاد مسؤول في وزارة العدل الإسرائيلية  أن قرار الجمعة لا يرقى لكونه تحقيقا.

وخضع الحارس لاستجواب قصير من قبل المحققين في الأردن قبل عودته وكامل طاقم السفارة الإسرائيلية إلى إسرائيل، حيث استقبله رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو استقبال الأبطال.

وأثار هذا الأمر غضب عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني الذي انتقد موقف نتانياهو "الاستعراضي".

وأفاد تقرير للشرطة الأردنية حول الحادث اندلاع شجار بسبب شكوى الحارس الإسرائيلي من التأخر في تسليم الأثاث.

وأعلن الأردن الاسبوع الفائت أنه أبلغ إسرائيل رسميا بأنه لن يسمح للسفيرة عينات شلاين وطاقم سفارة تل أبيب في عمان بالعودة قبل فتح تحقيق "جدي" بحادثة السفارة.

وفي 23 تموز/يوليو الفائت، قتل حارس أمني في سفارة إسرائيل في عمان يحمل صفة دبلوماسي شابا أردنيا يدعى محمد الجواودة (17 عاما) حضر إلى شقته لتوريد أثاث، اثر شجار تطور وأدى لطعن العامل للحارس في ظهره بمفك، بحسب وزارة الخارجية الاسرائيلية. وقتل مالك الشقة السكنية الطبيب بشار الحمارنة (58 عاما) في إطلاق النار، عرضا على الأرجح. 

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 04/08/2017

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