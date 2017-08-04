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أمريكا

مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن يفرض عقوبات مشددة على كوريا الشمالية

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 04/08/2017

قال دبلوماسي في مجلس الأمن الدولي الجمعة إن الولايات المتحدة قدمت مشروع قرار يفرض عقوبات مشددة على كوريا الشمالية، يشمل حظرا على صادرات بيونغ يانغ، ما قد يؤثر على نحو مليار دولار من عائداتها من التصدير. ومن المتوقع أن يصوت المجلس السبت على مشروع القرار.

قال دبلوماسي في مجلس الأمن إن الولايات المتحدة قدمت الجمعة مشروع قرار إلى المجلس يفرض عقوبات مشددة على كوريا الشمالية بهدف حرمان بيونغ يانغ من مبلغ مليار دولار من عائدات التصدير.

ومن المتوقع أن يصوت المجلس السبت على مشروع القرار الذي يشمل حظرا على صادرات الفحم والحديد والرصاص والمأكولات البحرية من هذه الدولة المتعطشة للنقد الأجنبي.

وأضاف الدبلوماسي الذي تحدث مشترطا عدم الكشف عن اسمه أن "الثقة عالية" في أن روسيا والصين ستدعمان مسودة القرار.

وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة تهدف لإجراء تصويت يوم غد السبت بهدف تشديد العقوبات بسبب تجربتين لصواريخ باليستية عابرة للقارات أجرتهما كوريا الشمالية في يوليو تموز. وتحتاج المسودة لإقرارها إلى موافقة تسعة أعضاء دون اعتراض أي من الأعضاء الخمسة الدائمي العضوية وهم الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا.

وقال الدبلوماسي إن المسودة تحظر أيضا على الدول زيادة الأعداد الحالية من الكوريين الشماليين العاملين في الخارج كما تحظر أي مشروعات مشتركة جديدة معها وأي استثمار جديد في مشروعات مشتركة حالية.

فرانس 24/ أ ف ب/ رويترز

نشرت في : 04/08/2017

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