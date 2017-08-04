الشبكة تعلق على صفقة نيمار وقطر في قفص الاتهام

بعد أسابيع طويلة من الشد والجذب، تأكد الخميس رسميا خبر انفصال نجم برشلونة نيمار عن الفريق الكتالوني وانتقاله لنادي باريس سان جرمان في إطار صفقة هي الأغلى في تاريخ كرة القدم، بلغت قيمتها 222 مليون يورو. وأخذ الخبر حيزا كبيرا من اهتمام رواد شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

"نادي باريس سان جرمان سعيد جدا بالإعلان عن قدوم نيمار" هذه هي التغريدة التي أنهت أسابيع من الترقب لدى عشاق كرة القدم بتأكيد خبر انتقال نجم كرة القدم البرازيلي نيمار إلى نادي باريس سان جرمان، ليطلق هذا وابلا من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي يعكس حجم الصفقة.

تغريدة باريس سان جرمان عن انتقال نيمار Paris Saint-Germain is very happy to announce the arrival of Neymar Jr ➡ https://t.co/lKFj4qPDYA #BemvindoNeymarJR 🇧🇷 pic.twitter.com/rSvlBiKX6D — PSG Officiel (@PSG_inside) 3 août 2017

كان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أول من علق على رحيل نيمار عبر نشر فيديو قصير على موقع أنستاغرام تناقله مئات الآلاف من المتابعين ونال في أقل من 24 ساعة 12 مليون مشاهدة. الفيديو جاء مرفوقا بكلمة وداع مؤثرة

"سعدت كثيرا بالتواجد بجوارك طوال هذه السنوات يا صديقي، أتمنى لك حظا وافرا في هذه المرحلة الجديدة من حياتك، سنتقابل مجددا، أحبك كثيرا".

كلمة وداع ميسي لنيمار Fue un placer enorme haber compartido todos estos años con vos, amigo @neymarjr. Te deseo mucha suerte en esta nueva etapa de tu vida. Nos vemos Tkm Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi) le 2 Août 2017 à 6h05 PDT

لم يتأخر رد النجم البرازيلي على ميسي حيث كتب معلقا "شكرا صديقي، سأشتاق لك كثيرا".

من جهتها تفاعلت المنصات الاجتماعية العالمية والعربية بشكل كبير مع أغلى صفقة كروية في التاريخ وذلك بين مؤيد ومعارض.

ففيما رحب البعض بانتقال نيمار وانتشى مشجعو باريس سان جرمان بانضمام أحد أكبر نجوم كرة القدم إلى فريقهم رأى البعض الآخر أن حجم قيمة الصفقة أفقد كرة القدم سحرها وجعل الملاعب تتحول لبورصات يتداول فيها المال والأعمال بشكل لا يليق بالرياضة وروحها.

المتحدث باسم الحكومة الفرنسية كريستوف كاستانير علق هو الآخر على انضمام نيمار إلى النادي الباريسي معتبرا أن "قطر مالكة النادي الباريسي تحاول اللعب واستغلال الأحداث الرياضية لدعم حضورها ونفوذها على الساحة الدبلوماسية".

البعد السياسي لهذه الصفقة الكروية كان حاضرا بشكل قوي في تعليقات المغردين. فقد وجه الكثير من المراقبين أصابع الاتهام إلى قطر كونها تريد تغيير المشهد الرياضي الأوروبي والدولي بخروجها عن قواعد اللعب المالي النظيف وكذلك تسييس الرياضة وتوظيفها في خضم الأزمة الدبلوماسية التي تعرفها الإمارة الغنية مع جيرانها العرب.

وعقد نادي باريس سان جرمان الجمعة مؤتمرا صحافيا لتقديم نجمه الجديد وسط ترحيب كبير لجماهير الفريق التي جاءت لاستقبال نجم باريس الجديد

سفيان الرامي

نشرت في : 04/08/2017