باريس سان جرمان يقدم الجمعة نجمه الأغلى في تاريخ كرة القدم

يقدم نادي باريس سان جرمان لكرة القدم الجمعة نجمه الأغلى في تاريخ اللعبة خلال مؤتمر صحفي يعقده الجمعة 04 آب/أغسطس. وكان الأسطورة بيليه من أبرز المهنئين للاعب البرازيلي، كما اعتبر الرئيس الفرنسي أن قدوم اللاعب إلى باريس "يضيف جاذبية" للدوري الفرنسي.

يعقد نادي باريس سان جرمان لكرة القدم الجمعة مؤتمرا صحافيا لتقديم نجمه الجديد البرازيلي نيمار، غداة انتقاله من نادي برشلونة في أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

وسيتم تقديم اللاعب في مؤتمر صحافي يعقد في ملعب بارك دي برانس، الجمعة الساعة 11:30 بتوقيت غرينيتش، على أن يقدم للمشجعين السبت على الملعب نفسه، قبيل المباراة الأولى للنادي في بطولة فرنسا لكرة القدم أمام أميان.

وكان النادي الفرنسي المملوك من هيئة قطر للاستثمار الرياضي، حسم ليل الخميس أسابيع من الترقب، بإعلانه ضم المهاجم (25 عاما) في عقد لخمسة مواسم يتقاضى خلالها 30 مليون يورو سنويا.

وقال اللاعب الدولي في بيان "أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى باريس سان جرمان".

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أضاف "منذ قدومي إلى أوروبا، بات هذا النادي أحد أكثر الأندية طموحا وتنافسية. التحدي الأكبر الذي شجعني على الانضمام إلى زملائي الجدد هو مساعدة النادي على إحراز الألقاب التي يحلم بها أنصاره. طموح باريس سان جرمان أغراني وأشعر بشغف وحيوية كبيرين جراء ذلك".

وتابع "من اليوم، سأقوم بكل ما في وسعي لمساعدة زملائي الجدد، لفتح آفاق جديدة للنادي وإسعاد ملايين من مشجعيه في العالم".

واعتبر رئيس مجلس إدارة النادي، القطري ناصر الخليفي، إن "فرحة كبيرة تغمرنا. كثير من الفخر ونحن نستقبل نيمار في عائلة باريس سان جرمان"، معتبرا أن المهاجم الدولي "هو اليوم أحد أفضل اللاعبين في كرة القدم العالمية. ثقافته العميقة في الفوز، قوة شخصيته وخصاله القيادية تجعل منه لاعبا كبيرا جدا".

وتابع "على مدى ست سنوات، بنينا مشروعا طموحا قادنا إلى أعلى المستويات في كرة القدم المحلية والأوروبية. أما اليوم ومع قدوم نيمار، أنا واثق من أننا سنقترب بفضل المساندة المخلصة والصاخبة لأنصارنا في تحقيق أكبر أحلامنا".

ويأمل باريس سان جرمان في استعادة لقب الدوري الفرنسي الذي أحرزه لأربعة مواسم متتالية، قبل أن يخسره في موسم 2016-2017 لصالح نادي موناكو. كما يأمل في بلوغ مراحل متقدمة وإحراز لقب دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، علما أنه أقصي في الموسم المنصرم على يد برشلونة من الدور ثمن النهائي، بعد تقدمه ذهابا على ملعبه 4-صفر، وخسارته التاريخية 1-6 أيابا على ملعب برشلونة، في مباراة أدى فيها نيمار دورا محوريا.

وفي دليل على الجاذبية الإعلانية والترويجية لنيمار في حسابات النادي الفرنسي، كشف الأخير أن قمصانه الحاملة اسم نيمار، سيبدأ بيعها في متجر النادي على جادة الشانزيليزيه الشهيرة في باريس، اعتبارا من الساعة الثامنة صباح اليوم بتوقيت غرينيتش.

بيليه يهنىء نيمار

وتلقى نيمار تهنئة النجم الأسطوري للكرة البرازيلية بيليه الذي كتب عبر موقع "تويتر"، "حظا سعيدا في تحديك الجديد".

أضاف "باريس مدينة جميلة وإحدى المدن المفضلة إلي في العالم".

ومبلغ الـ222 مليون يورو الذي دفعه باريس سان جرمان لضم نيمار، هو قيمة البند الجزائي لفسخ عقده مع برشلونة، والذي كان يمتد حتى سنة 2021. وانضم نيمار إلى النادي الكاتالوني في عام 2013 قادما من سانتوس البرازيلي، ومدد عقده الصيف الماضي لخمسة أعوام.

وأصبح نيمار بموجب الصفقة، أغلى لاعب في العالم، متفوقا على الفرنسي بول بوغبا الذي انتقل في صيف 2016 من نادي يوفنتوس الإيطالي إلى مانشستر يونايتد اللإنكليزي مقابل 105 ملايين يورو.

ولقيت القيمة شبه الخيالية للصفقة انتقاد العديد من المعنيين بعالم كرة القدم، خشية أن تؤدي إلى تضخم غير منطقي في أسعار اللاعبين، ما سيضر بسوق الانتقالات وقدرة الأندية على استقطاب النجوم.



صفقة القرن

أما في فرنسا، فأثار قدوم نيمار ترحيبا وحماسة كبيرة.

واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس قبل ساعات من الإعلان الرسمي عن ضم نيمار، أن قدومه إلى سان جرمان سيكون "خبرا جيدا"، معتبرا أن ذلك "يضيف جاذبية (إلى الدوري الفرنسي)".

واعتبرت صحيفة "لو باريزيان" أن الصفقة هي "انتقال القرن".

أما في برشلونة، فكانت الأجواء مغايرة، ويسود ترقب للبديل الذي سيلجأ إليه النادي الكاتالوني لتعويض غياب نيمار عن ثلاثي خط الهجوم الضارب الذي ضمه إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغواياني لويس سواريز. ورجحت التقارير بأن يكون البديل اللاعب البرازيلي لليفربول الإنكليزي فيليبي كوتينيو، أو الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

وانتقدت صحف إسبانية منها "ال موندو" القيمة المالية للصفقة، غامزة من قناة الملكية القطرية لسان جرمان، ومعتبرة أن أي ناد لم يكن ليتمكن من دفع هذا المبلغ لو لم يكن "مدعوما من دولة".

وواصل لاعبو برشلونة تهنئة زميلهم السابق.

وبعدما قال له ميسي الثلاثاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي "أحبك كثيرا"، توجه إليه سواريز بالقول "صديقي أتمنى لك الأفضل في كل ما سيأتي (...) شكرا على الدعم وعلى كل ما تعلمته معك".





فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 04/08/2017