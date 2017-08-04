نيمار: "لم أترك برشلونة من أجل المال وأردت تحديا أكبر"

أكد اللاعب البرازيلي نيمار الجمعة خلال مؤتمر صحفي لتقديمه وسط صفوف ناديه الجديد باريس سان جرمان أنه لم يترك برشلونة من أجل المال، وأن قراره الانضمام إلى النادي الباريسي كان من أصعب القرارات في حياته. وأضاف نيمار أنه أراد تحديا أكبر وأن يقدم أفضل ما لديه.

أعلن النجم البرازيلي نيمار الجمعة خلال مؤتمر صحفي لتقديمه في العاصمة الفرنسية باريس أنه انضم إلى نادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، بحثا عن "تحد أكبر" من الذي كان يخوضه في برشلونة الإسباني.

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وقال المهاجم البالغ من العمر 25 عاما :"أردت تحديا جديدا. أردت تحديا أكبر. أن أقدم أفضل ما لدي، وأن أقوم بذلك بشكل أفضل"، وذلك في مؤتمر صحفي لتقديمه، جلس خلاله إلى يسار القطري ناصر الخليفي، رئيس النادي المملوك من هيئة قطر للاستثمارات الرياضية.

كلمة ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جرمان

نيمار: "قرار انضمامي إلى باريس سان جرمان كان من أصعب القرارات في حياتي"

وقال نيمار إن قراره الانضمام إلى سان جرمان "كان أحد أصعب القرارات في حياتي". وشدد على أنه لم يترك النادي الكاتالوني "من أجل المال".

مداخلة موفد فرانس 24 نزار النور من ملعب الأمراء بباريس

من جانبه، أكد الخليفي على هذه النقطة، مشيرا إلى أن نيمار كان قادرا على الانتقال إلى ناد آخر والحصول على مبالغ "أكبر". واعتبر الخليفي أن قدوم اللاعب البرازيلي الشاب "أمر إيجابي بالنسبة إليه وإلينا"، وأنه يتصدر العناوين حول العالم "والجميع سيتحدث عنه لمدة طويلة، وآمل في أن يكون هذا الحديث بطريقة إيجابية".

وكان نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جرمان قد أعلن مساء الخميس ضم نيمار في عقد لمدة خمسة أعوام يتوقع أن ينال خلالها راتبا سنويا يصل إلى 30 مليون يورو، بعدما أصبح بموجب قيمة صفقة الانتقال وهي قيمة البند الجزائي لفسخ عقده مع برشلونة أغلى لاعب في العالم.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 04/08/2017