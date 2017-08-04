مصر: أحكام بالسجن ثلاث سنوات على 50 شرطيا بسبب إضرابهم عن العمل

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء الخميس بسجن 50 شرطيا لثلاث سنوات على خلفية تنظيمهم إضرابا عن العمل. وليس من بين المحكوم عليهم ضباط وجميعهم إما أمناء شرطة أو أفراد. وكان أمناء الشرطة قد أضربوا عن العمل في كانون الثاني/ يناير الماضي احتجاجا على خفض أيام الإجازات.

قضت محكمة مصرية بسجن 50 شرطيا لثلاث سنوات على خلفية إضراب عن العمل في وقت سابق هذا العام، بحسب وسائل إعلام حكومية.

كما حكم على رجال الشرطة وهم من رتب منخفضة، بدفع غرامة تبلغ ستة آلاف جنيه مصري (حوالي 330 دولار)، بحسب ما ذكرت صحيفة الأهرام الحكومية على موقعها الإلكتروني. وليس من بين المحكوم عليهم ضباط بل جميعهم إما أمناء شرطة أو أفراد.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن محكمة جنايات محافظة جنوب سيناء عاقبت عشرة منهم بالسجن المشدد لثلاث سنوات وبغرامة قدرها 500 جنيه وألزمتهم أيضا بدفع ألف جنيه متضامنين قيمة تلفيات أحدثوها بمقار شرطية أثناء إضرابهم.

وذكرت الوكالة أن المحكمة عاقبت الباقين أيضا بالسجن المشدد لثلاث سنوات وبغرامة قدرها 500 جنيه لكن أمرت بعزلهم من وظيفتهم. وألزمت الأربعين متضامنين بسداد ستة آلاف جنيه قيمة التلفيات. وهذا الحكم قابل للطعن أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في البلاد.

وكان أمناء الشرطة قد أضربوا عن العمل في كانون الثاني/يناير الماضي احتجاجا على خفض أيام الإجازات. واتهموا "بالتهديد بالعنف" ضد رؤسائهم.

ونظم رجال الشرطة العديد من التظاهرات والإضرابات بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في 2011. ولم تبد السلطات المصرية تهاونا مع الاحتجاجات منذ إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في 2013.

فرانس 24/ أ ف ب/ رويترز

نشرت في : 04/08/2017