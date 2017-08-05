إلغاء أحكام بحق عناصر من "بلاك ووتر" الأمريكية متهمين بقتل 14 مدنيا عراقيا

أمرت محكمة أمريكية بإعادة النظر في الأحكام الصادرة بحق عاملين في شركة "بلاك ووتر" الأمنية على خلفية قضية إطلاق نار في بغداد عام 2007 أودت بحياة 14 مدنيا بينهم نساء وأطفال. كما ألغت المحكمة إدانة رجل أمن كان قد حكم عليه بالسجن مدى الحياة ومن المرجح إعادة محاكمته.

ألغت محكمة استئناف فدرالية أمريكية الجمعة إدانة رجل أمن في شركة "بلاك ووتر"الأمنية يمضي حكما بالسجن مدى الحياة في قضية إطلاق نار أدى إلى مقتل 14 عراقيا في بغداد في 2007.

وأمرت المحكمة أيضا بإعادة النظر في الأحكام الصادرة على ثلاثة أعضاء آخرين في "بلاك ووتر" تورطوا في قتل المدنيين العزل بمن فيهم نساء وأطفال في بغداد. وكان حكم على كل من هؤلاء الثلاثة بالسجن ثلاثين عاما.

ومثل المدانون الأربعة الأعضاء في فريق تابع لشركة "بلاك ووتر" يحمل اسم "ريفن 23" ومكلف أمن وزارة الخارجية الأمريكية، أمام القضاء على خلفية حادث أمني وقع في العاصمة العراقية في 16 أيلول/سبتمبر 2007 في ساحة النسور في بغداد.

وقد أكدوا خلال محاكمتهم في 2014 أنهم أطلقوا النار في إطار الدفاع عن النفس. لكن لم تقدم أدلة على أنهم تعرضوا لإطلاق نار واتهموا بفتح النار عشوائيا.

وأدى إطلاق النار إلى مقتل 14 مدنيا عراقيا وجرح 17 آخرين، وألحق ضررا كبيرا بصورة المتعاقدين الأمريكيين في قطاع الأمن.

وأدين نيكولاس سلاتن (33 عاما) بالمبادرة بإطلاق النار أولا وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

لكن محكمة الاستئناف في منطقة سيركويت ألغت الجمعة إدانته بعدما رأت أنه ما كان يجب أن يخضع لمحاكمة منفصلة عن محاكمة المدانين الثلاثة الآخرين.

ويرجح أن تتم إعادة محاكمة سلاتن.

وأدين رجال الأمن الثلاثة الآخرون داستن هيرد وإيفان ليبرتي وبول سلاو بالقتل العمد ومحاولة القتل واستخدام سلاح ناري لارتكاب جريمة عنيفة.

ورأت أن الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن ثلاثين عاما بسبب انتهاك قواعد إطلاق النار، "لا يتناسب إطلاقا" مع الوقائع وأمرت بإعادة النظر في تلك الأحكام.

وقال القضاة: "بتوصلنا إلى هذه النتيجة، ليس في نيتنا إطلاقا التقليل من خطورة المجزرة التي نسبت إلى سلاو وهيرد وليبرتي". وأضافوا أن "سوء حكمهم أدى إلى موت أشخاص أبرياء"، مشددين على أن "ما حدث في ساحة النسور أكبر من أي وصف حضاري".

وكانت "بلاك ووتر" التي أسسها إيريك برنس شقيق وزيرة التعليم الأمريكية الحالية بيتسي ديفوس، غيرت اسمها في 2009 إلى "إكس-إيه" ثم أصبح "أكاديمي" بعد سنتين.

فرانس 24 / أ ف ب



نشرت في : 05/08/2017