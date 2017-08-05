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الشرق الأوسط

معركة الرقة: "قوات سوريا الديمقراطية" تستعيد 45% من أحياء المدينة

© أ ف ب | مقاتل من قوات سوريا الديمقراطية قرب قرية شمال شرق الرقة في 3 شباط/فبراير 2017

فيديو كمال البني

نص فرانس 24

آخر تحديث : 05/08/2017

أعلن مسؤول أمريكي أن "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من التحالف الدولي سيطرت على حوالي 45 في المئة من الرقة معقل تنظيم "الدولة الإسلامية"، لكنه رجح وجود ألفي مقاتل من التنظيم لا يزالون في المدينة. وتعتبر هذه المعركة خطوة حاسمة ضد الجهاديين الذين طردوا في تموز/يوليو من الموصل شمال العراق.

استعادت "قوات سوريا الديمقراطية" زهاء 45 في المئة من مدينة الرقة، معقل تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا، وفق ما أعلن مسؤول أمريكي كبير الجمعة.

و"قوات سوريا الديمقراطية" هي تحالف من المقاتلين الأكراد والعرب تدعمهم قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2016، شنت "قوات سوريا الديمقراطية" عملية "غضب الفرات" لاستعادة الرقة. وبعد أشهر من المعارك في المحافظة المحيطة بها، دخلت المدينة في حزيران/يونيو للمرة الأولى.

وقال المبعوث الأمريكي لدى التحالف بريت ماكغورك الجمعة "حتى هذا اليوم، استعادت ‘قوات سوريا الديمقراطية‘ زهاء 45 في المئة" من مدينة الرقة.

وتعتبر استعادة هذه المدينة خطوة حاسمة في المعركة ضد جهاديي تنظيم "الدولة الإسلامية" الذين طردوا في تموز/يوليو من الموصل، معقلهم في العراق.

غير أن معركة الرقة لم تنته بعد، لأن آلاف المقاتلين الجهاديين لا يزالون في المدينة.

وقال ماكغورك "أتردد في إعطاء أرقام (...) لكنني أظن أنه لا يزال هناك زهاء ألفي مقاتل (جهادي) في الرقة، وسيموتون على الأرجح في الرقة".

وينفذ التحالف الدولي في سوريا غارات تستهدف الجهاديين منذ أيلول/سبتمبر 2014، ويقدم الدعم العسكري والجوي لـ"قوات سوريا الديمقراطية" وينشر مستشارين على الأرض.

فرانس 24 / أ ف ب
 

نشرت في : 05/08/2017

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