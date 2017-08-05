ملك الأردن سيزور رام الله الاثنين للقاء الرئيس الفلسطيني

أعلن القيادي في حركة فتح محمد اشتية لوكالة الأنباء الفرنسية أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني سيزور الأراضي الفلسطينية الاثنين للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وتأتي الزيارة عقب الأحداث التي وقعت في المسجد الأقصى الشهر الماضي وللبحث في الجهود المبذولة لعملية السلام.

أكد مسؤولون فلسطينيون لوكالة الأنباء الفرنسية أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، سيزور الأراضي الفلسطينية الاثنين ويلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال القيادي في حركة فتح محمد اشتية لوكالة الأنباء الفرنسية "نعم العاهل الأردني الملك عبد الله سيزور رام الله الاثنين ويبحث مع الرئيس محمود عباس الأوضاع الراهنة والجهود المبذولة لعملية السلام".

وكان مسؤول فلسطيني قد ذكر لوكالة الأنباء الفرنسية في وقت سابق، أن لقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مع الرئيس أبو مازن سيستغرق ثلاثا إلى أربع ساعات.

وتأتي زيارة العاهل الأردني عقب الأحداث التي وقعت في المسجد الأقصى الشهر الماضي، إثر نصب إسرائيل بوابات لكشف المعادن وكاميرات مراقبة عند مداخله في القدس الشرقية المحتلة، والتطورات اللاحقة ومنها مقتل أردنيين برصاص حارس أمني في السفارة الإسرائيلية في الأردن، وما نجم عنها من توترات بين الأردن وإسرائيل.

ويتولى الأردن مسؤولية الإشراف على المسجد الأقصى وترميمه من خلال الأوقاف الإسلامية.

وهذه هي الزيارة الخامسة للعاهل الأردني إلى الأراضي الفلسطينية، وتعود آخر زيارة له إلى العام 2012، حيث التقى عباس في رام الله.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 05/08/2017