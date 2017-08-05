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رياضة

نيمار لن يشارك في أولى مبارايات سان جرمان بالدوري الفرنسي

© أ ف ب | نيمار

نص فرانس 24

آخر تحديث : 05/08/2017

لن تتحقق آمال المهاجم الدولي البرازيلي نيمار باللعب مع فريقه الجديد باريس سان جرمان في مباراته الأولى ضمن بطولة فرنسا لكرة القدم، وذلك لعدم وصول شهادة انتقاله الدولية إلى رابطة الدوري الفرنسي. وقبيل المباراة، سيقدم النادي نجمه الجديد الذي ترك برشلونة الإسباني بعد عقد صفقة قياسية مع النادي الباريسي بلغت 222 مليون يورو.

لن يشارك المهاجم الدولي البرازيلي نيمار في المباراة الأولى لفريقه الجديد باريس سان جرمان ضد أميان السبت في المرحلة الأولى من بطولة فرنسا لكرة القدم، لتأخر وصول بطاقة انتقاله.

وتعاقد سان جرمان مع نيمار الخميس من برشلونة الإسباني في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو (260 مليون دولار).

نيمار لن يشارك في مباراة باريس سان جرمان ضد أميان

وسيقدم سان جرمان نجمه الجديد قبيل المباراة، تحديدا في الساعة 13,45 بتوقيت غرينيتش، بعد تأخير موعد المباراة ربع ساعة لتنطلق في الساعة 15,15، للحصول على الوقت الكافي لتقديم اللاعب أمام أكثر من 45 ألف متفرج على ملعب بارك دي برينس.

تقديم نيمار لجماهير باريس سان جرمان في ملعب بارك دي برانس

غير أن آمال نيمار باللعب في المباراة الأولى لفريقه لن تتحقق لعدم وصول شهادة انتقاله الدولية إلى رابطة الدوري الفرنسي بحلول الموعد الأقصى في منتصف ليل الجمعة.

وكان نيمار قال في مؤتمر صحافي الجمعة إنه مستعد للعب بقوله "أنا جاهز للعب السبت في حال تمكنت من ذلك".

وكان نادي باريس سان جرمان وصيف بطل الدوري الفرنسي أعلن مساء الجمعة، أنه باع في يوم واحد "أكثر من 10 آلاف قميص" باسم نيمار.

وأوضح النادي أنه بسبب الطلبات الكثيرة، "فإن الشراء سيكون محدودا السبت وسيقتصر على قميص واحد لكل شخص"، في الوقت الذي اصطف فيه "15 ألف زبون" أمام المتجرين الرسميين للنادي في ساحة الشانزيليزيه وبارك دي برانس.

ويبلغ متوسط سعر القميص الواحد لنيمار 100 يورو. وبالتالي فإن خزينة النادي الباريسي جمعت مليون يورو، سيتقاسمها مع شركة الألبسة الرياضية الأمريكية نايكي.

وتشير التقديرات إلى أن نيمار سينال راتبا سنويا قدره 30 مليون يورو.

وأكد النجم البرازيلي الذي وقع عقدا مع سان جرمان لخمس سنوات "أردت تحديا جديدا. أردت تحديا أكبر. أن أقدم أفضل ما لدي، وأن أقوم بذلك بشكل أفضل".

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 05/08/2017

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