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رياضة

نيمار يخاطب جماهير باريس سان جرمان: "أنا هنا من أجل التحدي الكبير"

© أ ف ب / أرشيف | نجم كرة القدم البرازيلية نيمار

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 05/08/2017

خلال تقديم النجم البرازيلي نيمار لجماهير باريس سان جرمان الفرنسي في ملعب "بارك دي برينس"، أعلن اللاعب أنه جاء "من أجل التحدي الكبير". كما رحب الجمهور بنيمار من خلال يافطة كتب عليها "أهلا وسهلا بك نيمار جونيور" بالبرتغالية.

أكد النجم البرازيلي نيمار السبت خلال تقديمه لجماهير فريقه الجديد باريس سان جرمان الفرنسي في ملعب "بارك دي برينس"، إنه جاء إلى النادي الباريسي "من أجل التحدي الكبير"، مشيرا إلى أن "باريس ساحرة".

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ودخل النجم البرازيلي الذي كلف سان جرمان 222 مليون يورو من أجل تحريره من عقده مع برشلونة الإسباني، إلى أرضية ملعب "بارك دي برينس" وسط استقبال حافل من الـ45 ألف مشجع الذين احتشدوا في المدرجات من أجل مشاهدته ومتابعة المباراة الأولى لفريقهم في الدوري المحلي ضد أميان.

وتوجه نيمار إلى الجمهور قائلا "شكرا" بالفرنسية وإلى جانبه الرئيس القطري للنادي الباريسي ناصر الخليفي، مضيفا "أنا سعيد جدا. جئت من أجل تحد كبير. أعتمد عليكم. وأنا جئت إلى هنا من أجل الفوز بالألقاب. باريس ساحرة!".

ورحب الجمهور بنيمار من خلال يافطة كتب عليها بالبرتغالية "بيم-فيندو نيمار جونيور"، أي أهلا وسهلا بك نيمار جونيور الذي أطلق الصيحة التشجيعية التقليدية لجماهير النادي "هنا"، ورد عليه الجمهور "باريس!".

وقام اللاعب البرازيلي بعدها بجولة في الملعب وحيا الجماهير التي كانت تتمنى مشاركته في لقاء السبت لكن تأخر وصول بطاقة انتقاله من برشلونة حال دون ذلك.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 05/08/2017

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