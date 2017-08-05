ولادة صغيري باندا في حديقة بوفال وسط فرنسا ونفوق أحدهما

وضعت أنثى الباندا هوان هوان (السعيدة) مساء الجمعة حيواني باندا صغيرين في حديقة بوفال (وسط فرنسا)، إلا أن أحدهما نفق بعدما واجه سريعا صعوبات في التنفس. وحاول الأخصائيون إنعاشه ولكنه "كان ضعيفا جدا" بحسب ما قال مدير الحديقة. وولادة حيوانات الباندا في حدائق الحيوان هو أمر نادر الحدوث.

ولد حيوانا باندا مساء الجمعة في حديقة حيوانات في فرنسا إلا أن أحدهما نفق بعيد الساعة 23 بالتوقيت المحلي على ما أعلن مسؤولو حديقة بوفال (وسط فرنسا).

ووضعت هوان هوان (السعيدة) أنثى الباندا المعارة من الصين إلى حديقة بوفال للحيوانات صغيرا أول عند الساعة 20:18 بتوقيت غرينتش وآخر عند الساعة 20:32.

وبلغ وزن الأول 121 غراما ووضع في حاضنة وقد واجه سريعا صعوبات في التنفس. وقد حاول الأخصائيون بعد وضعه على منشفة في الحاضنة على تدفئته بواسطة مجفف للشعر.

وقال مدير الحديقة رودولف دولور "كان ضعيفا جدا. لاحظت المعالجات الصينيات اللواتي يتمتعن بخبرة، ذلك على الفور". أما صغير الباندا الثاني فيبلغ وزنه 142,4 غراما. وهو "في وضع ممتاز" على ما أضاف المصدر نفسه.

وقال دولور "هوان هوان أم ممتازة لكنها تضع صغارا للمرة الأولى لذا لا تملك خبرة. ونحن نساعدها في هذا المجال".

Premier biberon de notre bébé panda (donné cette nuit après la naissance)🍼🐼 #BBpandaBeauval pic.twitter.com/eIPmiXZJWI — ZooParc de Beauval (@zoobeauval) August 5, 2017

ووصلت معالجتان صينيتان مختصتان بالباندا من الصين الاثنين. وأظهرت صورة أجريت لهوان هوان الثلاثاء أنها تنتظر توأمين. وثمة حيوانات باندا في 22 حديقة حيوانات في العالم فقط خارج الصين.

ووصلت هوان هوان البالغة تسع سنوات وشريكها يوان زي في كانون الثاني/يناير 2012 إلى بوفال في إطار عقد إعارة من الصين لمدة عشر سنوات إثر مفاوضات مكثفة على أعلى المستويات بين باريس وبكين. وهما الباندا العملاقان الوحيدان في فرنسا.

وسينقل صغير الباندا الجديد إلى الصين بعد سنتين أو ثلاث سنوات عند فطمه.



فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 05/08/2017