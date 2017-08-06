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الشرق الأوسط

جندي إيراني يقتل أربعة من زملائه في قاعدة عسكرية قرب طهران

نص فرانس 24

آخر تحديث : 06/08/2017

أطلق جندي إيراني النار على زملائه في قاعدة جوية عسكرية إيرانية مسببا مقتل أربعة أشخاص وجرح ثمانية على الأقل، بحسب بيان للجيش الإيراني على موقعه الإلكتروني الرسمي. الحادث هو الثاني من نوعه في ظرف أقل من شهر.

قتل أربعة جنود إيرانيين وأصيب ثمانية آخرون في حادث إطلاق نار، في قاعدة عسكرية إيرانية تقع عشرة كيلومترات جنوب العاصمة طهران اليوم الأحد.

وقد أقدم جندي إيراني على إطلاق النار على زملائه في القاعدة العسكرية كهريزاك بحسب الموقع الإلكتروني للجيش الإيراني.

وأوضح البيان أن الحادث "قد تكون أسبابه مشاكل نفسية لدى الجندي الذي بدأ فجأة بإطلاق النار على رفاقه".

ويعتبر الحادث هو الثاني من نوعه في ظرف أقل من شهر. إذ قتل جندي إيراني آخر الشهر الماضي ثلاثة من زملائه في ثكنة ببلدة أبيك على بعد 40 كيلومترا شمال غربي طهران.

وقالت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء إنه أصاب ستة آخرين أيضا قبل أن يطلق النار على نفسه.

وقال مسؤولون طبيون وقتئذ للوكالة إن الجاني، الذي نجا، أصيب باضطراب عقلي مؤقت.

فرانس 24 / رويترز

نشرت في : 06/08/2017

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