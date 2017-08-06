إسرائيل تعتزم إغلاق مكتب قناة الجزيرة القطرية في القدس

أعلنت السلطات الإسرائيلية عن عزمها إغلاق مكتب الجزيرة القطرية في القدس. وتتهم السلطات الإسرائيلية القناة بـ"التحريض" على العنف"، بحسب وزارة الاتصالات الإسرائيلية.

أعلنت وزارة الاتصالات الإسرائيلية عن إغلاق مكتب قناة الجزيرة القطرية في القدس، بدعوى أنها تحرض على "العنف". وتتهم السلطات الإسرائيلية "الجزيرة" منذ سنوات بالانحياز في تغطية النزاع بينها وبين الفلسطينيين.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في أواخر تموز/يوليو عن رغبته في طرد قناة الجزيرة المتهمة، على حد زعمه، بتأجيج التوترات في محيط الأماكن المقدسة في القدس.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الاتصالات أنها ستطلب إلغاء تراخيص صحافيي "الجزيرة" بالإضافة إلى قطع وسائل اتصال القناة بالأقمار الصناعية.

وسيبدأ وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي اتخاذ إجراءات لإغلاق مكاتب القناة في القدس.

تنديد من الجزيرة

ونددت قناة الجزيرة الأحد بقرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكاتبها، وأعلنت عزمها على اللجوء إلى القضاء لنقض القرار.

وقال مصدر مسؤول في القناة طالبا عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الفرنسية إن "الجزيرة تستنكر هذا الإجراء من دولة تدعي أنها الدولة الديمقراطية الوحيدة فى الشرق الأوسط وتعتبر ما فعلته أمرا خطيرا"، مضيفا أن القناة "سوف تتابع الموضوع من خلال الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة".



التشويش على ترددات القناة

وقالت وزارة الاتصالات أن السلطات الإسرائيلية ستحاول الحد من قدرات القناة على البث عبر الأقمار الصناعية "المفتوحة التي تسمح لغالبية المشاهدين من العرب الإسرائيليين بمتابعة المحطة".

ويقدر عدد العرب في إسرائيل بمليون و400 ألف نسمة ينحدرون من 160 ألف فلسطيني بقوا في أراضيهم بعد قيام دولة إسرائيل عام 1948. وهم يشكلون 17,5% من السكان ويعانون من التمييز خصوصا في مجالي الوظائف والإسكان.

وجاء إعلان إغلاق مكاتب الجزيرة بعد أسبوعين من توتر شديد ساد محيط الحرم القدسي في القدس الشرقية المحتلة بعدما اتخذت إسرائيل تدابير أمنية إضافية أثارت غضب الفلسطينيين.

وتراجعت إسرائيل عن خطوتها وأزالت بوابات كشف المعادن التي كانت قد أقامتها.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 06/08/2017