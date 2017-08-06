باريس: توقيف رجل يحمل سكينا هاجم حراس برج إيفل

أوقفت الشرطة الفرنسية رجلا يحمل سكينا بينما كان يحاول اقتحام إحدى نقاط المراقبة الأمنية لبرج إيفل في باريس، السبت دون تسجيل إصابات، بحسب ما أعلنت الشركة المستثمرة للبرج. ولم تعرف دوافع محاولة الاقتحام.

أعلنت الشركة المستثمرة لبرج إيفل في بيان الأحد توقيف رجل يحمل سكينا بينما كان يحاول اقتحام إحدى نقاط المراقبة الأمنية للبرج مساء السبت.

وأوضح البيان أنه "تمت السيطرة بسرعة" على الرجل الذي وصل بمفرده على ما يبدو "وجرى توقيفه"، بدون أن تعرف دوافعه أو ملابسات محاولة اقتحامه نقطة المراقبة. ولم تسجل أي إصابات.

لكن مصدرا قضائيا قال لوكالة فرانس برس أن الشاب البالغ من العمر نحو 19 عاما ولديه تاريخ من الاضطرابات النفسية، مر بين الحرس قبل أن يصرخ "الله أكبر".

وأمره الجنود الذين ينتشرون بشكل دائم في برج إيفل بإلقاء سلاحه فامتثل فورا، بحسب المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته.

وتابع المصدر القضائي أن الشاب فرنسي من أصل موريتاني كان غادر مستشفى للأمراض النفسية في تموز/يوليو.

ويستقبل برج إيفل الذي أضيء بألوان فريق سان جرمان لكرة القدم احتفاء بانضمام البرازيلي نيمار، آخر الزوار حتى منتصف الليل طوال السنة ويغلق أبوابه عند الساعة 00:45 (22:45 ت غ).

وأفاد البيان أن "قوات الشرطة الموجودة قامت بعملية تدقيق كاملة للموقع وطلبت أن يتم إخلاؤه عند الساعة 00:30" أي قبل ربع ساعة من الموعد المحدد.

وعبرت الشركة المستثمرة عن ارتياحها "لتطبيق إجراءات حماية الموقع على الأرض وفي الطوابق بشكل سليم".

ولم يكشف عدد الزوار الذين كانوا في برج إيفل عند وقوع الحادثة.

وتستهدف فرنسا منذ كانون الثاني/يناير 2015 هجمات يشنها جهاديون تتمثل بموجة اعتداءات أسفرت عن سقوط 339 قتيلا في المجموع وطالت خصوصا قوات الأمن.

فرانس 24 / أ ف ب



نشرت في : 06/08/2017