الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

الأسبوع الاقتصادي

هل تنظيم الألعاب الأولمبية في باريس سيعزز الاستثمار ويدعم الاقتصاد؟

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

النمو يتسارع والبطالة تتراجع في منطقة اليورو.. فهل انتهت سنوات الأزمة؟

للمزيد

الدوريات

مادورو يحمل فنزويلا إلى الهاوية؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

اتفاق شمال حمص يكرس الدور الروسي في سوريا

للمزيد

ريبورتاج

سوق البلاط أشهر أسواق تونس لبيع الأعشاب ومستحضرات الطب البديل

للمزيد

وجها لوجه

موريتانيا.. أي ثمن سياسي سيدفعه الرئيس عزيز لتعديل الدستور؟

للمزيد

في فلك الممنوع

المايوه في عيون العرب: الحرية الشخصية في مأزق؟

للمزيد

في فلك الممنوع

" المايوه الشرعي تحايل على الله؟ "

للمزيد

هي الحدث

الـمرأة الأفغانية: محاولات للتحرر رغم القيود

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

سوريا: النظام يستعيد السيطرة على آخر معاقل تنظيم "الدولة الإسلامية" في حمص

© أ ف ب | جنود سوريون في مدينة القريتين في محافظة حمص بعد استعادتها من تنظيم "الدولة الإسلامية" في 3 نيسان/أبريل 2016

نص فرانس 24

آخر تحديث : 06/08/2017

استعادت قوات النظام السوري وحلفاؤها السيطرة على محافظة حمص وسط البلاد بعد أن شنت هجوما مكثفا على مدينة السخنة آخر معاقل تنظيم "الدولة الإسلامية" في المنطقة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وتكتسب المدينة أهمية استراتيجية في محاربة الجهاديين شرق سوريا.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت بأن الجيش السوري سيطر على مدينة السخنة بحمص، مما يمهد الطريق لمهاجمة الجهاديين بشرق سوريا، إلا أنه لم يصدر تأكيد رسمي من الحكومة السورية بهذا الشأن.

تبعد السخنة عن مدينة تدمر الأثرية زهاء 70 كلم شرقا. والسخنة آخر مدينة يسيطر عليها تنظيم "الدولة الإسلامية" بحمص.

وأوضح المرصد أن "قوات النظام تمكنت من تحقيق تقدم هام واستراتيجي في البادية السورية، حيث سيطرت (...) مدعمة بالمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية على مدينة السخنة".

المرصد السوري لحقوق الإنسان: قوات النظام تسيطر على مدينة السخنة

وأضاف: "جاءت عملية السيطرة بعد قصف عنيف ومكثف من قبل قوات النظام بالقذائف المدفعية والصاروخية والقصف المكثف من قبل الطائرات الحربية الروسية والتابعة للنظام، على المدينة".

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) بأن "الجيش العربي السوري يطوق السخنة من 3 اتجاهات".

وكان تنظيم "الدولة الإسلامية" يسيطر على أجزاء كبيرة من البادية منذ عام 2015.

لكن الجيش السوري قال في بيان بحزيران/يونيو، أنه سيطر على أكثر من خمس مساحة منطقة البادية الاستراتيجية وسط البلاد.

فرانس 24 / أ ف ب
 

نشرت في : 06/08/2017

  • سوريا - روسيا

    سوريا: وزارة الدفاع الروسية تعلن وقفا لإطلاق النار في محافظة حمص

    للمزيد

  • قراءة في الصحف

    اتفاق شمال حمص يكرس الدور الروسي في سوريا

    للمزيد

  • لبنان

    السوريون المغادرون بلدة عرسال اللبنانية يتوجهون لمناطق سيطرة المعارضة

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي