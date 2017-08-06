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أفريقيا

نيجيريا: مسلح ينفذ هجوما على كنيسة ويقتل 12 شخصا

© أ ف ب/ أرشيف | صورة لمدنيين يفرون من قريته بعد هجوم لجماعة بوكو حرام

نص فرانس 24

آخر تحديث : 06/08/2017

قتل 12 شخصا على الأقل في هجوم على كنيسة كاثوليكية في جنوب شرق نيجيريا فجر الأحد. واستهدف الهجوم الذي نفذ نحو الساعة السادسة صباحا كنيسة سانت فيليب في أوزوبولو قرب مدينة أونيتشا على نهر النيجر، بحسب شهود عيان.

سقط 12 شخصا على الأقل ضحايا لهجوم مسلح استهدف كنيسة كاثوليكية جنوب شرق نيجيريا. وأوضح قائد شرطة ولاية أنامبا غربا عمر أن عملية إطلاق الرصاص نفذها مسلح واحد.

وأضاف المسؤول الأمني "بناء على المعلومات التي بحوزتنا، فمن الواضح أن الشخص الذي ارتكب الاعتداء هو من السكان المحليين".

وقال مسؤول في المستشفى الجامعي نامدي أزيكيوي ننيوي، حيث تم نقل الضحايا، لوكالة الأنباء الفرنسية "حتى هذه اللحظة لدينا 12 شخصا في المشرحة في حين يتلقى غيرهم الرعاية الطبية".

عدة مهاجمين؟

وأصيب العديد من المصلين بطلقات نارية، بحسب المسؤول الذي لم يحدد عددهم أو مدى خطورة الإصابات.

وتابع "ما نعرفه هو أن مسلحا يرتدي ملابس سوداء ويغطي رأسه بقبعة دخل أثناء قداس الساعة السادسة صباحا في الكنيسة الكاثوليكية ، وتوجه إلى مكان محدد حيث أطلق النار".

وأوضح أنه "بعد أن أطلق النار على هدفه، واصل إطلاق النار ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المصلين"، قبل أن يلوذ بالفرار.

وأكد أن الشرطة تحاول العثور على المسلح.

من جهتهم، قال شهود إن عدد الضحايا قد يصل الى العشرين وأن عدد المهاجمين لا يقل عن خمسة.

وقال شوكواما إيميكا "خرجت من الكنيسة للاسترخاء عندما سمعت طلقات نارية وصراخ وشاهدت الناس يركضون في الكنيسة".

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 06/08/2017

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