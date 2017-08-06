وزير الداخلية الفرنسي: عودة 271 متشددا فرنسيا من العراق وسوريا

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولوم عودة 271 متشددا من مناطق الحرب في سوريا والعراق مع وجود بعضهم رهن الاحتجاز حاليا. وقال كولوم في مقابلة صحفية إن خطر شن متشددين هجمات "كبير جدا". وتشير التقديرات إلى وجود نحو 700 فرنسي في صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية".

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولوم في مقابلة صحفية إن فرنسا شهدت عودة 271 متشددا من مناطق الحرب في العراق وسوريا. وإن ممثلي الإدعاء العام يقومون بالتحقيق معهم جميعا.

وهناك تقديرات بأن نحو 700 فرنسي يقاتلون في صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق وسوريا. وتناضل فرنسا، مثل دول أوروبية أخرى بشأن كيفية معالجة تدفق ما يسمى بالعائدين.

وقال كولوم لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، إن من بين المتشددين الذين عادوا إلى فرنسا 217 بالغا و54 حدثا مع وجود بعضهم رهن الاحتجاز حاليا.

وسئل كولوم عن عدد المتشددين الفرنسيين الذين قتلوا في العراق وسوريا، فقال للصحيفة إن من الصعب تأكيد المعلومات.

وكان قائد القوات الخاصة الفرنسية قد قال في حزيران/ يونيو، إن وحداته تشارك بشكل مباشر في معارك الشوارع في مدينة الموصل العراقية. ولكنه نفى استهدافها بشكل خاص المتشددين المولودين في فرنسا الذين يقاتلون في صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية".

وشاركت فرنسا في تحالف تقوده الولايات المتحدة ويحارب تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق، كما تدخلت أيضا في مالي لإنهاء تمرد إسلاميين هناك.

وأدى تدخل فرنسا العسكري في الخارج إلى تعرضها لهجمات من قبل إسلاميين متشددين في الداخل. وقتل مسلحون ومفجرون انتحاريون 130 شخصا في باريس ومناطق محيطة بها في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2015، كما قتل أكثر من 100 شخص في هجمات أخرى شنها إسلاميون في فرنسا خلال العامين والنصف الأخيرين.

وقال كولوم إن خطر شن متشددين هجمات "كبير جدا"، مشيرا إلى حادثين استهدفا الشرطة في قصر الأليزيه بباريس وإحباط سبعة مخططات حتى الآن هذا العام.

وأضاف أنه تم رصد عدد متزايد من الأشخاص في ظل نظام رصد وقائي للسلوك المتطرف، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 18500 شخص.

فرانس 24 / رويترز



نشرت في : 06/08/2017