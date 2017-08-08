هاشتاغ إسرائيل_تغلق_قناة_الجزيرة يجتاح تويتر والمغردون العرب منقسمون

أثار إعلان السلطات الإسرائيلية عزمها إغلاق مكتب الجزيرة القطرية في القدس زوبعة من الانتقادات وردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي وزاد من تأجيج الخلاف الخليجي-القطري إعلاميا.

تعيش مواقع التواصل الاجتماعي العربية منذ أسابيع على وقع تداعيات الأزمة القطرية الخليجية التي أخذت أبعادا إعلامية هامة. فبعد إعلان وزارة الاتصالات الإسرائيلية إغلاق مكتب قناة الجزيرة القطرية في القدس، بدعوى التحريض على العنف والانحياز في تغطية النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي واكبت الشبكات الاجتماعية العربية قرار المنع وجاءت الآراء منقسمة على غرار انقسام المواطن العربي وقراءته للأزمة الخليجية ودوافعها.

اغلاق قناة #الجزيرة هي مؤامرة عربية اسرائيلية لحجب صوت الحقيقة — الوليد بن القاسم (@mosagazapal) 7 août 2017

وقد أطلق مستخدمو الإنترنت للتعليق على القرار الإسرائيلي وسم #إسرائيل_تغلق_قناة_الجزيرة الذي اجتاح خلال ساعات موقع تويتر وشغل مساحة واسعة من نشاط المغردين العرب.

تباينت التعليقات والتغريدات داخل الشبكة واحتدت لهجتها بين مؤيدي قرار إغلاق القناة ومناهضيه الذين وصفوه بالمؤامرة العربية الإسرائيلية ضد قطر. قناة الجزيرة من جهتها نشرت تقريرا قالت فيه إن الخطوة الإسرائيلية جاءت تأسيا بما قرر بعض العرب كما أنها أعلنت عزمها على اللجوء إلى القضاء لنقض القرار.

كما علق البعض الآخر على أن قرار المنع مراوغة إسرائيلية قطرية تسعى لتحسين صورة القناة عبر تعاطف وتضامن الفرد العربي الذي تربّى على محبة كل من تعتبره إسرائيل خصما وعدوا.

بعد ان خسرت #قناة_الجزيرة الكثير من سمعتها ومكانتها ومهنيتها #إسرائيل_تغلق_قناة_الجزيرة لتلميع وتحسين صورة القناة في الشارع العربي ! — صالح الفهيد (@salehalfahid) 6 août 2017

استنكر صحافيو قناة الجزيرة من جهتهم قرار المنع واعتبروه تآمرا بين تل أبيب والجيران العرب وتتمة لسياسة الحصار التي تتعرض لها قطر. مراسلة قناة الجزيرة في واشنطن "وجد وقفي" وصفت القرار عبر حسابها الخاص على تويتر بالهجوم التام على حرية الصحافة، وتقويض لمزاعم إسرائيل بأنها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط.

نحمد الله،فقد حصلت الجزيرة على اعلى وسام ودعم من الشعوب العربية بعد انضمام اسرائيل الى الدول المحاصرة لقطر في التآمر على اغلاقها #الخليج pic.twitter.com/GU6Z7XfaFP — جمال ريان (@jamalrayyan) 7 août 2017

قرار اسرائيل اغلاق مكتب #الجزيرة هجوم تام على حرية الصحافة، و يقوض مزاعمها بأنها الديمقراطية الوحيدة بالشرق الأوسط. https://t.co/Zug6hkV53i — Wajd Waqfi وجد وقفي (@WajdWaqfi) 7 août 2017

وفي تغريدة نشرت على حسابه الرسمي على موقع تويتر أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقرار وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب بقرا، الذي "اتخذ بناء على تعليماتي خطوات ملموسة للحد من التحريض (على العنف) الذي تقوم به الجزيرة ضد إسرائيل".

אני מברך את שר התקשורת איוב קרא, שבהמשך להנחייתי נקט היום בשורת צעדים מעשיים כדי לעצור את פעילות ההסתה של אל-ג׳זירה בישראל. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 6 août 2017

وقد وجاء إعلان إغلاق مكاتب الجزيرة بعد أسبوعين من توتر شديد ساد محيط الحرم القدسي في القدس الشرقية المحتلة بعدما اتخذت إسرائيل تدابير أمنية إضافية أثارت غضب الفلسطينيين قبل أن تتراجع عن خطوتها وتزيل بوابات كشف المعادن التي كانت قد أقامتها.

سفيان الرامي

نشرت في : 08/08/2017