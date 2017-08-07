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الشرق الأوسط

العاهل الأردني في زيارة رسمية إلى رام الله إثر أحداث الأقصى

© أ ف ب | عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني يتحدث للرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي استقبله لدى وصوله إلى رام الله في 7 آب/أغسطس 2017

فيديو منى العمري

نص فرانس 24

آخر تحديث : 07/08/2017

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الملك الأردني عبد الله الثاني الذي وصل إلى رام الله الاثنين في أول زيارة رسمية له إلى الضفة الغربية منذ خمس سنوات. وتكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة كونها تأتي مباشرة في أعقاب أحداث المسجد الأقصى.

وصل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ظهر الاثنين إلى رام الله في زيارة هي الأولى منذ خمس سنوات للضفة الغربية المحتلة يلتقي خلالها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في ظل توتر العلاقات مع إسرائيل.

ونقلت العاهل الأردني والوفد المرافق له طائرتان مروحيتان حطتا في الساحة الرئيسية لمقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، وفق ما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس. وكان في استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

تحظى هذه الزيارة بأهمية خاصة، كونها تأتي بعد أيام من أحداث المسجد الأقصى الذي يشرف الأردن على صيانته والعناية به، والتوتر مع إسرائيل على خلفية نصب بوابات لكشف المعادن أزيلت بعد أسبوعين بعد احتجاجات فلسطينية عارمة.

وعلقت في مهبط الطائرات صورة عملاقة للرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني، كتب عليها "القدس تنتصر".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 07/08/2017

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