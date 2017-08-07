هل سينجح ماكرون في منح زوجته لقب السيدة الأولى؟

تناولت صحف اليوم نتائج الاستفتاء على الدستور في موريتانيا، والذي صوت الموريتانيون لصالحه، فيما اتهمت المعارضة السلطات بالتزوير. كما تطرقت إلى الأزمة الخليجية إثر تصريحات وزير الخارجية البحريني الأخيرة. واهتمت بالعريضة التي أطلقت على الإنترنت ضد منح بريجيت ماكرون لقب السيدة الأولى.

العربي الجديد

تناولت الصحيفة نتائج الاستفتاء الدستوري في موريتانيا، وقالت الصحفية إن اللجنة الوطنية للانتخابات في البلاد أعلنت أن خمسة وثمانين في المئة من المنتخبين صوتوا بنعم فيما رفض عشرة بالمئة منهم التعديلات الدستورية.

نتائج هذا الاستفتاء بحسب العربي الجديد لم تلق ترحيب المعارضة، وتعليقا على ذلك قال عضو مجلس الشيوخ القطب ولد محمد مولود إن "هذه النتائج لا تعنينا لأنها بنيت على باطل وما بني على باطل فهو باطل، ونعتبر أنفسنا أعضاء في مجلس شيوخ شرعي منتخب وهذه الانتخابات مزورة وقد قاطعها الشعب كما شاهدنا، وهي فاقدة للمصداقية

الحياة

عن الأزمة الخليجية أوردت الصحيفة خبرا تحت عنوان "البحرين تدعو إلى تحقيقات مستقلة في ادعاءات قطر حول الحصار"

الصحيفة نقلت ما جاء عن وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد أحمد آل خليفة الذي دعا قطر إلى فتح تحقيق مستقل لإثبات ما إذا كانت تقع تحت الحصار من الدول الأربعة المقاطعة لها أم لا.

القدس العربي

-الصحيفة سلطت الضوء على ما نشرته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات وكتبت تحت عنوان «منظمة حقوقية: النظام المصري قتل مئة وخمسة وثلاثين مواطنا خارج إطار القانون خلال ستة أشهر."

الصحيفة نشرت ما جاء عن "التنســيقية المصرية للحقــوق والحريات" ومضمون ثلاثة تقاريــر تتعلق بأوضاع الحريات العامة خلال النصف الأول من العــام.

العرب

الصحيفة كتبت تحت عنوان "عودة عشرات الجهاديين إلى فرنسا" ونشرت تصريحات لوزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب أكد فيها عودة 271 متشددا من العراق وسوريا من بينهم 217 بالغا و54 حدثا بعضهم رهن الاحتجاز حاليا وعن عدد المتشددين الفرنسيين الذين قُتلوا في العراق وسوريا قال الوزير للصحيفة "إنه من الصعب تأكيد المعلومات".

لوفيغارو الفرنسية

تناولت الصحيفة الفرنسية قُرب بداية العطل الصيفية لوزراء الحكومة الفرنسية وسيكون باستطاعتهم قضاء عطلهم خارج الأراضي الفرنسية على أن يكون الاتصال بهم ممكنا في أي وقت وهذا ما أوصى به الرئيس الفرنسي وجاء ذلك وفقا تعميم اإداري نُشر نهاية يونيو/حزيران الماضي.

موقع هافيغنتون بوست

تناول الموقع الإخباري الجدل القائم حول مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لاستحداث نظام خاص بـ "السيدة الأولى" في البلاد والعريضة ضد هذه المبادرة التي حصدت أكثر من 150 ألف توقيع.

وجاء في العريضة أنه لا يوجد هناك داع لتخصيص ميزانية عامة لزوجة الرئيس.

الإندبندنت البريطانية

كتبت تحت عنوان "مذكرة غوغل بخصوص تبرير فروق الرواتب بين الرجال والنساء تثير الجدل بين العاملين

وقالت الصحفية إن مذكرة داخلية خاصة بعملاق التكنولوجيا سُربت من قبل أحد المواقع وفيها تبرير لفروق الرواتب بين الرجال والنساء وهو الأمر الذي أثار الجدل بين العاملين في الشركة.

الإندبندنت أضافت أن المذكرة قالت إن هذه الفروق جاءت بسبب الاختلافات البيولوجية بين الرجال والنساء خاصة في المستويات العليا من الإدارة معتبرة ان هذا الأمر طبيعي ولا يعد تمييزا جنسيا.

كاميليا مقرون

إعداد كاميليا مقرون