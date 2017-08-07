كوريا الجنوبية: مداهمة مكتب جدد مقار مدير مجموعة سامسونغ المتهم بالفساد

داهمت الشرطة الكورية الجنوبية الاثنين مكتبا إداريا تولى تجديد مقار رئيس عملاق الصناعات الإلكترونية سامسونغ لي كون-هي وعائلته، وذلك بعد ساعات من مطالبة النيابة بسجن نائب رئيس المجموعة لي جاي-يونغ وهو ابن رئيسها، لمدة 12 عاما على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد ودفع رشاوى، وهي قضية مرتبطة بالفضيحة التي أدت إلى عزل رئيسة البلاد بارك غيون-هي.

قالت الشرطة الكورية الجنوبية اليوم الاثنين إنها داهمت مكتبا إداريا تولى تجديد مقار رئيس مجموعة سامسونغ لي كون-هي وعائلته بعد مزاعم باستغلال أموال الشركة لدفع تكاليف أعمال التجديد الداخلية.

وجاء ذلك قبل ساعات من طلب الادعاء بسجن لي جاي-يونغ نائب رئيس شركة سامسونغ لمدة 12 عاما وهو نجل لي كون-هي بسبب تهم من بينها دفع رشوة.

ولي جاي-يونغ محتجز منذ شباط/فبراير الماضي لمحاكمته بتهم تتراوح بين قضايا كسب غير مشروع والحنث باليمين في فضيحة سيطرت على البلاد لشهور وأدت إلى عزل الرئيسة السابقة بارك غيون-هي.

وقالت الشرطة إن سبعة محققين صادروا وثائق تتعلق بأعمال التجديد من المكتب الواقع وسط سول بالقرب من مقار مديري الشركة.

ويشتبه في أن سامسونغ دفعت شيكات تتبع لحسابات أنشأت بأسماء مستعارة لشركة للتصميم الداخلي مطالبة إياها بعدم إصدار إيصالات ضريبية وذلك في الفترة ما بين تشرين الأول/أكتوبر 2008 وآذار/مارس 2015.

وقال مسؤول في الشرطة لرويترز بشكل منفصل إنه لم يتم تحديد متهم بعينه حتى الآن. وامتنعت متحدثة باسم سامسونغ عن التعليق، لكنها أشارت إلى بيان للشركة صدر في حزيران/يونيو الماضي ذكر أن النفقات تم دفعها من حساب رئيس الشركة الشخصي وأنه تم إصدار إيصالات بذلك.

فرانس24/ رويترز

نشرت في : 07/08/2017