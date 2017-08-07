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أوروبا

هولندا قد تعدم ملايين الدجاج بسبب مخاوف من تلوث البيض بمادة سامة

© أ ف ب/أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 07/08/2017

ذكرت منظمة الزراعة الهولندية أنها قد تعدم ملايين الدجاج بعد فضيحة تلوث البيض إثر العثور على مادة فيبرونيل وهو مبيد للحشرات في البيض استخدم في مزارع دواجن هولندية ما أجبر محلات سوبرماركت في ألمانيا وهولندا وبلجيكا والسويد وسويسرا على سحب كميات كبيرة من البيض. وأضافت المنظمة أنه تم إعدام 300 ألف دجاجة حتى الآن.

أشارت منظمة الزراعة الهولندية إلى احتمال التخلص من ملايين من الدجاج في هولندا بسبب مخاوف تتعلق بتلوث البيض، فيما تعهدت بلجيكا الاثنين بالشفافية التامة حول سبب التستر على الفضيحة.

وسحبت محلات السوبرماركت في ألمانيا وهولندا وبلجيكا والسويد وسويسرا كميات ضخمة من البيض بعد العثور فيها على مادة فيبرونيل وهو مبيد للحشرات استخدم في مزارع الدواجن الهولندية في معالجة القمل الأحمر.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن الفيبرونيل مادة "متوسط السمية" إذا تناولها الإنسان بكميات كبيرة.

وقالت المنظمة أن الأمر قد يتطلب إعدام ملايين الدجاج في 159 شركة في البلاد، مشيرة إلى أنه تم التخلص من 300 ألف دجاجة حتى الآن.

وصرح متحدث باسم الهيئة في وقت متأخر من الأحد أنه تم التخلص من هذه الأعداد من الدجاج بسبب تلوثها.

من ناحيته قال وزير الزراعة البلجيكي دنيس دوكارمي أنه أمر وكالة سلامة الأغذية في البلاد الإبلاغ بحلول الثلاثاء عن سبب الفشل في إبلاغ الدول المجاورة بالأمر حتى 20 تموز/يوليو رغم معرفتها بأمر التلوث منذ حزيران/يونيو.

وقال في بيان إنه أبلغ الوكالة بإعداد "تقرير حول ما قامت به من إجراءات منذ أول بلاغ تلقته بشأن مشكلة الفيبرونيل".

وبضغط من ألمانيا وهولندا وعد الوزير بـ "الشفافية التامة". وقال إنه سيتحدث هاتفيا مع نظرائه خلال الأيام المقبلة.

وقال إنه تم منع منتجات البيض من 57 منتجا نحو ربع منتجي البلاد كإجراء احترازي.

بدأت هذه القضية عندما استعان مربو دواجن هولنديون بشركة متخصصة بالقضاء على الفاش أو قمل الدجاج استخدمت مادة الفيبرونيل المحظور استخدامها في معالجة الحيوانات التي تباع في متاجر المواد الغذائية. وتم تصدير البيض الملوث بها.

 

فرانس24 / أ ف ب

نشرت في : 07/08/2017

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