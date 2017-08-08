الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

قراءة في الصحافة العالمية

من سيحاكم بشار الأسد؟

للمزيد

وجها لوجه

موريتانيا.. هل خرج فعلا الرئيس ولد عبد العزيز منتصرا من معركة الاستفتاء؟

للمزيد

حدث اليوم

العاهل الأردني يبحث أمن الأماكن المقدسة في القدس خلال زيارة لرام الله

للمزيد

حوار

آلدار خليل: نحن رقم صعب في المعادلة وماضون في الانتخابات من أجل سوريا علمانية

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

هل سينجح ماكرون في منح زوجته لقب السيدة الأولى؟

للمزيد

النقاش

المغرب.. ماذا بعد الخطاب الملكي؟

للمزيد

حدث اليوم

ليبيا.. لماذا يعارض حفتر ما اتفق عليه السراج مع إيطاليا؟

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

هل تنظيم الألعاب الأولمبية في باريس سيعزز الاستثمار ويدعم الاقتصاد؟

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

النمو يتسارع والبطالة تتراجع في منطقة اليورو.. فهل انتهت سنوات الأزمة؟

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

فرنسا

إحالة المهاجم الذي اعتقل أمام برج إيفل إلى مستشفى للأمراض العقلية

© أ ف ب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 08/08/2017

أفاد مكتب مدعي عام باريس أنه تمت إحالة الشاب الفرنسي الموريتاني الأصل، الذي اعتقل نهار السبت 5 آب/أغسطس أمام برج إيفل في باريس وهو يلوح بسكين صارخا "الله أكبر"، إلى مستشفى للأمراض العقلية بعد أن كشف عليه طبيب نفسي.

بعد عرض الشاب الفرنسي الموريتاني الأصل الذي تم اعتقاله نهار السبت 5 آب/أغسطس أمام برج إيفل في باريس وهو يلوح بسكين صارخا "الله أكبر"، على طبيب نفسي، أعلن مكتب مدعي عام باريس أنه تمت إحالته إلى مستشفى للأمراض العقلية. وأعلن للمحققين أنه "كان يريد الاعتداء على جندي، وكان على علاقة بعنصر من تنظيم 'الدولة الإسلامية' شجعه على التحرك".

وكان مصدر قريب من التحقيق قد أعلن الاثنين أن جلسات الاستماع إلى الشاب كشفت لديه "مشاكل نفسية كبيرة".

وفي حين أن التحقيق لم يتطرق في البداية إلى عمل إرهابي، فإنه عاد بعد الاستماع إلى الشاب وأكد أنه كان يعتزم ارتكاب عمل إرهابي.

وتبين أن الشاب كان يعاني من اضطرابات نفسية منذ العام 2013، ودخل مستشفى للأمراض العقلية حيث عولج لأشهر عدة، وفي 27 من تموز/يوليو الماضي جددت إقامته في المستشفى لستة أشهر، حسب مصادر متطابقة. واستفاد من إذن خروج من المستشفى بين الرابع والسادس من آب/أغسطس الحالي مدعيا رغبته برؤية عائلته للقيام بفعلته.

وإكد مصدر في الشرطة أن افراد عائلته مسلمون يمارسون طقوسهم الدينية من دون أن تظهر عليهم أي إشارات تطرف.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2016 صدر حكم على الشاب بعد إدانته بتمجيد الإرهاب وتهديد عاملين في خطوط سكة الحديد بالقتل. وأكد مصدر في الشرطة أن ملف الشاب "كان معروفا وموضع متابعة" وإنه كان "يعاني من مشاكل نفسية خطيرة جدا".

وقام الشاب قبيل منتصف ليلة السبت باختراق مدخل أمام برج إيفل، وبعد أن دفع بكتفه عنصر أمن أخرج سكينا وصاح "الله أكبر". عندها تدخلت دورية للجيش كانت في المكان، وأمرته بوضع السكين على الأرض فأذعن وسلم نفسه.

فرانس 24/أ ف ب

نشرت في : 08/08/2017

  • أوروبا

    فرنسا: شركات تموين تسلمت دفعات من البيض الملوث القادم من هولندا

    للمزيد

  • فرنسا

    عريضة بنحو 200 ألف توقيع ضد استحداث لقب "سيدة فرنسا الأولى" لبريجيت ماكرون

    للمزيد

  • فرنسا

    باريس: توقيف رجل كان ينوي طعن جنود أمام برج إيفل

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي