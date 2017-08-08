تركيا تبدأ ببناء "جدار أمني" على الحدود مع إيران

صرح حاكم محافظة آغري في شرق تركيا بأن بلاده بدأت في تشييد "جدار أمني" على الحدود مع إيران، كانت السلطات قد أعلنت عن إنشائه في أيار/مايو بطول 144 كم لمنع التحركات عبر الحدود لعناصر حزب "العمال الكردستاني"، وتمتد الحدود بين البلدين على 500 كم. وكانت تركيا قد بدأت العام 2015 ببناء جدار على حدودها مع سوريا والتي تمتد على 828 كم.

أعلن حاكم محافظة آغري في شرق تركيا الثلاثاء أن السلطات بدأت ببناء "جدار أمني" على حدودها مع إيران والتي يبلغ طولها 500 كم.

وأضافت المحافظة في بيان أن "حاكم آغري سليمان إلبان زار الموقع حيث بدأت أعمال بناء جدار أمني على الحدود لتفقد سير العمل"، مشيرا إلى أن الزيارة حصلت بالاتفاق مع قوات الأمن.

وأظهرت صور نشرت على الموقع الإلكتروني للمحافظة نقل كتل إسمنتية ضخمة.

وذكرت وكالة أنباء دوغان أن الكتل يبلغ طول كل منها مترين بارتفاع ثلاثة بزنة سبعة أطنان.

وكانت السلطات التركية أعلنت في أيار/مايو بناء جدار بطول 144 كم لمنع التحركات عبر الحدود لعناصر حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون بأنه "إرهابي".

وبدأت تركيا بالفعل العام 2015 ببناء جدار على حدودها مع سوريا لمنع تسلل جهاديي تنظيم "الدولة الإسلامية" والعبور غير القانوني من بلد إلى آخر.

في حزيران/يونيو، أكد وزير الدفاع فكري إيشيك إكمال 690 كلم من الجدار من أصل 828 كلم على الحدود مع سوريا.

وأضاف بأن إجراءات أمنية إضافية سيتم اتخاذها فور الانتهاء من بناء الجدار.

فرانس24 / أ ف ب

نشرت في : 08/08/2017