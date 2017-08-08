العمليات ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" تدخل عامها الرابع والبنتاغون على قناعة بحتمية هزيمة الجهاديين

انطلقت في 8 آب/أغسطس عام 2014 الحملة على تنظيم "الدولة الإسلامية" بقيادة الولايات المتحدة وذلك لدحر الجهاديين من المناطق التي سيطروا عليها في العراق وسوريا. ومع دخول الحملة عامها الرابع أعلن التحالف أنه تم استعادة 70 بالمئة من المناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق، و50 بالمئة من المناطق في سوريا.

تدخل الحملة التي تقودها الولايات المتحدة لدحر تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق وسوريا هذا الأسبوع عامها الرابع، والبنتاغون على قناعة بحتمية هزيمة الجهاديين.

في 8 آب/أغسطس عام 2014 انطلقت طائرتا أف آي-18 من حاملة الطائرات "جورج دبليو بوش" في الخليج لتلقي 500 رطل من القنابل الموجهة بالليزر على مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" قرب أربيل في شمال العراق.

وشكّل هذا العمل العسكري بدء الحملات الجوية المكثفة التي تم تعزيزها لاحقا بتدريب وتجهيز قوات محلية لمحاربة الجهاديين، بداية في العراق ولاحقا في سوريا.

خرج تنظيم "الدولة الإسلامية" إلى الضوء في بداية عام 2014 عندما اكتسح عناصره مناطق في شمال العراق وسوريا، قبل أن يسيطروا على مدن رئيسية منها الموصل والرقة مخلفين أعمالا وحشية وبربرية.

وفي ذروة تقدمه سيطر تنظيم "الدولة الإسلامية" على مساحة 40,000 ميل مربع (104,000 كيلومتر مربع)، وحتى أنه هدد بغداد مع انهيار وحدات الجيش العراقي ودخولها في حالة من الفوضى تزامنا مع اقتراب الجهاديين.

وقال الكابتن جيف ديفيس الناطق باسم البنتاغون "كان لديهم 8 ملايين شخص أسرى لحكمهم الهمجي ويعيشون في بؤس، الكثيرون أجبروا على التحول إلى لاجئين والعيش في الحرمان".

وبعد ثلاث سنوات على بدء حملة التحالف تم استعادة 70 بالمئة من المناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق، و50% من المناطق في سوريا.

وقال ديفيس "لم يتمكن تنظيم 'الدولة الإسلامية' من أخذ ولو إنش واحد مجددا من المناطق التي حررناها". وأضاف "تنظيم 'الدولة الإسلامية' يواجه هزيمته الحتمية. سوف ننتصر وهم سيهزمون".

ويتكون التحالف من 69 دولة، مع أن عددا قليلا من هؤلاء الشركاء يساهم في الحملة الجوية أو مهمات التدريب.

وعلى الرغم من أن الخبراء يتوقعون في النهاية انهيار "الخلافة" التي أعلنها تنظيم "الدولة الإسلامية" بشكل ذاتي، إلا أن الجهاديين يقاتلون عبر دعوة أتباعهم إلى شن هجمات إرهابية حول العالم.

وبدءا من 26 تموز/يوليو 2017 نفذ التحالف 13,221 غارة في العراق و10,701 في سوريا، ما مجموعه 23,922 غارة بكلفة بمعدل 13,6 مليون دولار يوميا.

وشهد القتال ضد الجهاديين طلعات جوية قتالية مستمرة، غالبا في مناطق مأهولة. واعترف التحالف بمقتل 624 مدني حتى اليوم، بالرغم من أن الخبراء يقولون أن العدد الحقيقي أعلى بكثير.

وقال ديفيس "في حين أن هذه الحملة هي الأكثر دقة في تاريخ الحروب، إلا أن المدنيين يموتون في الحروب وهذه هي الحقيقة المحزنة".

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 08/08/2017