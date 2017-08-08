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أمريكا

غوغل تقيل موظفا "لتكريسه الصور النمطية عن الجنسين"

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 08/08/2017

أقالت شركة غوغل موظفا أعد مذكرة داخلية أرجعت التفاوت بين الجنسين في صناعة التكنولوجيا إلى فروق بيولوجية. وبرر الرئيس التنفيذي لغوغل في رسالة بريد إلكتروني داخلية اطلعت عليها رويترز أن المذكرة تنتهك مدونة السلوك الخاصة بالشركة.

أقالت شركة غوغل موظفا كتب مذكرة داخلية أرجعت التفاوت بين الجنسين في صناعة التكنولوجيا إلى فروق بيولوجية.

وأكد جيمس دامور المهندس الذي كتب المذكرة إقالته قائلا في رسالة أرسلها لرويترز عبر البريد الإلكتروني يوم الاثنين إنه أقيل "لتكريسه الصور النمطية عن الجنسين".وقال دامور إنه يستكشف كل صورة الإنصاف القانوني الممكنة. وقالت غوغل إنه لا يمكنها الحديث عن حالات فردية للعاملين.

وكتب جيمس في مذكرة داخلية للشركة الأسبوع الماضي "يرجع جانب من الاختلاف في توزيع التفضيلات والقدرات بين الرجال والنساء إلى أسباب بيولوجية وقد تفسر هذه الفروق لماذا لا نرى تمثيلا متساويا للنساء في قطاع التكنولوجيا وفي القيادة".

وقال ساندر بيتشاي الرئيس التنفيذي لغوغل في رسالة بريد إلكتروني داخلية اطلعت عليها رويترز يوم الاثنين "تنتهك أجزاء من المذكرة مدونة السلوك الخاصة بنا وتتجاوز الحد بتعزيز صور نمطية للجنسين ضارة في أماكن العمل التابعة لنا".

وأشعلت المذكرة نقاشا محتدما بخصوص معاملة المرأة في وادي السيليكون الذي يهيمن عليه الرجال والذي تأجج على مدى شهور بعد فضائح تحرش في شركة أوبر تكتولوجيز وفي عدد من الشركات.

وأرسل دانييل براون، نائب رئيس غوغل لشؤون التنوع مذكرة للرد على الغضب قائلا إن مذكرة المهندس "عززت افتراضات غير صحيحة بخصوص النوع الاجتماعي".

فرانس 24 / رويترز

نشرت في : 08/08/2017

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