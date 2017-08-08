من سيحاكم بشار الأسد؟

تناولت صحف اليوم اعترافات قيادي بارز في تنظيم "الدولة الإسلامية" تواصل السلطات العراقية التحقيق معه. كما تطرقت إلى الهجوم المنتظر للجيش اللبناني لتحرير بلداته من عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية". كما تحدثت عن ضرورة محاكمة الرئيس السوري بشار الأسد.

العربي الجديد

تناولت موضوع اعترافات قيادي بارز في تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق وكتبت تحت عنوان "’داعش‘ (تنظيم ’الدولة الإسلامية‘ خطط لاجتياح مدن عراقية من داخل سجن أبو غريب".

ونقلت الصحفية ما كشفه ضابط في محكمة جنايات الرصافة في بغداد بعد التحقيق مع أحد القادة البارزين في التنظيم والمعتقل حاليا في العراق... وقال إن خطة اجتياح التنظيم لمدن عراقية حدودية مع سوريا قد وضعت منذ العام ألفين وثلاثة عشر في سجن أبو غريب غرب بغداد من قبل قيادات عدة تمكنت من الفرار في العام نفسه...

الخطة فشلت لأكثر من مرة بحسب المعتقل لكن الانتفاضة المسلحة للعشائر على نوري المالكي رئيس الوزراء السابق مكنت التنظيم من تنفيذ مخططه.

وبحسب الصحفية فإن نحو تسعين عضوا بارزا في تنظيم "الدولة الإسلامية" يخضعون حاليا للتحقيق وتم اعتقالهم في المعارك التي جرت في محافظتي الأنبار ونينوى في العراق.

الحياة

كتبت تحت عنوان "’داعش‘ يطلق صواريخ على البقاع" وتطرقت لموضوع تحضيرات الجيش اللبناني لهجوم وشيك لتحرير جرود بلدات القاع والفاكهة وبعلبك البقاعية من تنظيم "الدولة الإسلامية".

وقال مصدر أمني بحسب الصحيفة إن التنظيم أطلق سبعة صواريخ غراد من مواقعه داخل لبنان على مناطق في البقاع.

ودعا رئيس الجمهورية ميشال عون إلى اجتماع طارئ اليوم لمناقشة الاستعدادات التي أنجزتها قيادات الجيش وبلغت ذروتها منذ أيام لشن هجوم عسكري واسع النطاق، وبحسب مسؤول عسكري بحسب الصحفية فإن الجيش ليس بحاجة إلى التنسيق مع أحد لا مع الجيش السوري ولا غيره لأن لديه القدرات العسكرية لتحرير الجرود.

الشرق الأوسط

سلطت الضوء على الهجوم الذي استهدف القوات الحكومية شمال أفغانستان. وكتبت تحت عنوان "طالبان "و"داعش" ينفذان أول عملية مشتركة والضحايا بالعشرات، الصحيفة تقول إن السلطات تتحدث عن وجود تنسيق بين التنظيمين، وأضافت أن حركة طالبان وتنظيم "الدولة الإسلامية" قتلا أكثر من خمسين مدنيا في العملية المشتركة واعتبرت أن هذه العملية تؤكد وجود تحالف معين بين التنظيمين.

السلطات الأفغانية شددت من إجراءات الأمن وسط كابول الذي يضم السفارات الأجنبية والمكاتب الحكومية ونقلت الصحيفة تصريحات القائم بأعمال قائد شرطة الذي قال إن أولويتنا في هذه الخطة الأمنية هي المنطقة الدبلوماسية...

ليبراسيون

كتبت على صفحتها الأولى عنوان "جرائم ضد الإنسانية من سيحاكم بشار الاسد". تساؤلات الصحفية تأتي في الوقت الذي أعلنت فيه كارلا ديل بونتي استقالتها من لجنة التحقيق الدولية حول سوريا، وقالت الصحيفة هل سيحاكم بشار الأسد في يوم من الأيام لارتكابه جرائم ضد الإنسانية؟ وتقول إنه لا يجب التنازل عن ذلك، وتضيف الصحيفة أنه منذ عام ألفين واحد عشر الديكتاتور السوري يقتل شعبه دون عقاب ويهرب من كل الملاحقات بفضل حلفائه الروس.

القدس العربي

كتبت تحت عنوان" لقاء غير رسمي بين رئيس الوزراء الجزائري ونظيره الفرنسي يثير التساؤلات". الصحيفة قالت إن الإعلان عن لقاء غير رسمي بين رئيس الوزراء الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إدوار فيليب أثار الكثير من التساؤلات خاصة وأن رئيس الوزراء الجزائري يقضي عطلته في جنوب فرنسا ... ولا يوجد بحسب القدس العربي ما يستدعي نظريا قطع العطلة.

هذا اللقاء جاء بناء على طلب من رئيس الوزراء الفرنسي. مصادر جزائرية قالت إن رئيس الوزراء حصل على موافقة الرئاسة بخصوص هذا اللقاء. ورغم هذه التبريرات تقول الصحفية إن هذا لم يضع حدا للتساؤلات التي رافقت هذا اللقاء .

لوفيغارو

تناولت موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكتبت تحت عنوان "البركسيت : البريطانيون يبحثون عن جنسيات أخرى". لوفيغارو قالت إن المواطنين وعددهم أكثر من مليون شخص يعيشون خارج المملكة المتحدة، ويشعرون بأن الحكومة البريطانية قد نستهم فيما يتعلق بمفاوضات خروجها من الاتحاد، وهم يبحثون عن سبل للحصول على الجنسية المزدوجة وهو أمر غير ممكن في كل دول الاتحاد.

وبحسب الصحفية فإن لندن وبروكسل لم تستطيعا التوصل إلى اتفاق بشأن المواطنين الأوروبيين المقيمين في لندن والبريطانيين المقيمين في أوروبا.

نيويورك تايمز

نشرت بعض نتائج تقرير حكومي يؤكد التأثير الكبير لتغير المناخ على الولايات المتحدة وجاء في التقرير أن درجة الحرارة في الولايات المتحدة ارتفعت منذ عام ألف وتسعمئة وثمانين بشكل كبير.

هذا التقرير بحسب الصحيفة لم ينشر بعد وينتظر موافقة إدارة ترامب عليه. ويخلص مشروع التقرير الذي أعده علماء من ثلاث عشرة وكالة إلى أن الأمريكيين يشعرون بآثار تغير المناخ في الوقت الحالي، وهو يتناقض مباشرة مع ادعاءات الرئيس ترامب وأعضاء حكومته الذين يقولون إن المساهمة البشرية في تغير المناخ غير مؤكدة، وأن القدرة على التنبؤ بالآثار محدودة.

إعداد كاميليا مقرون