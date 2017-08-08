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الشرق الأوسط

سوريا: مقتل 29 مدنيا بينهم 14 طفلا في قصف للتحالف الدولي على مدينة الرقة

© أ ف ب/أرشيف | عناصر لقوات سوريا الديمقراطية وسط مبان مدمرة في الرقة في 28 تموز/يوليو 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 08/08/2017

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء بمقتل 29 مدنيا على الأقل بينهم 14 طفلا وتسع نساء في غارات للتحالف الدولي خلال الساعات الـ24 الأخيرة على مدينة الرقة معقل تنظيم "الدولة الإسلامية". وتستهدف القوات الدولية عناصر التنظيم المتطرف في سوريا والعراق منذ 2014 وقدر التحالف عدد المدنيين الذين قتلوا "بشكل غير متعمد" خلال عملياته بـ624 شخصا.

قتل 29 مدنيا بينهم 14 طفلا على الأقل جراء غارات للتحالف الدولي بقيادة أمريكية استهدفت مدينة الرقة السورية خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن "تسببت الغارات التي نفذها التحالف الدولي منذ ليل الاثنين على مدينة الرقة بمقتل 29 مدنيا على الأقل بينهم 14 طفلا وتسع نساء".

وأشار إلى أن بين القتلى "14 شخصا من عائلة واحدة" لافتا إلى أن حصيلة القتلى "مرشحة للارتفاع بسبب وجود جرحى في حالات خطرة".

ويدعم التحالف الدولي بغارات جوية ومستشارين على الأرض الهجوم الذي تشنه قوات سوريا الديمقراطية التي تضم فصائل كردية وعربية داخل مدينة الرقة لطرد تنظيم "الدولة الإسلامية" من معقله الأبرز في سوريا.

ودفعت المعارك منذ اندلاعها قبل شهرين عشرات الآلاف من المدنيين إلى الفرار من الرقة.

وينفي التحالف الدولي الذي ينفذ غارات ضد الجهاديين في العراق وسوريا منذ صيف العام 2014 تعمده استهداف مدنيين في البلدين.

وفي تقريره الشهري الأخير الذي أصدره الجمعة، قدر التحالف أن "624 مدنيا على الأقل قتلوا بشكل غير متعمد في ضربات التحالف" منذ بدء عملياته العسكرية في البلدين.

لكن المرصد السوري ومنظمات حقوقية تقدر أن العدد أكبر بكثير.

ويكرر التحالف الإشارة إلى أنه "رغم اتخاذ كافة الاحتياطات والتزام قرار الضربات بقانون النزاعات المسلحة، تقع خسائر مدنية غير مقصودة للأسف".

 

فرانس24 / أ ف ب

نشرت في : 08/08/2017

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