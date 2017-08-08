الدوري الفرنسي: موناكو يضم الدولي الجزائري غزال ونيس يتعاقد مع الهولندي شنايدر

أنهى نادي موناكو إجراءات ضم الدولي الجزائري رشيد غزال الاثنين وذلك لمدة أربعة مواسم كاملة في صفقة انتقال حر بعد أن رفض غزال تمديد عقده مع نادي ليون الذي شهد انطلاقته الحقيقة. ورشيد غزال ثامن لاعب يتعاقد معه موناكو استعدادا للموسم الجديد. كما ضم نادي نيس لاعب الوسط الهولندي ويسلي شنايدر في صفقة انتقال حر كذلك بعد نهاية عقده مع فريق غلطة سراي التركي في 30 حزيران/يونيو، وانتقل بالتالي إلى نيس مجانا.

أعلن نادي موناكو بطل فرنسا لكرة القدم الاثنين تعاقده مع الدولي الجزائري رشيد غزال لمدة أربعة مواسم في صفقة انتقال حر.

وكان لاعب الوسط الهجومي البالغ من العمر 25 عاما، رفض في حزيران/يونيو تمديد عقده مع ليون فريق بداياته.

وقال اللاعب للموقع الإلكتروني لنادي الإمارة "بعد مواسم عدة في ليون، كنت في حاجة إلى تحد جديد. كل شيء موجود هنا لنقدم موسما كبيرا".

وشدد على أن طموحه هو "اللعب على أعلى مستوى على الصعيدين المحلي والدولي".

وخاض غزال 86 مباراة في الدوري الفرنسي مع ليون سجل فيها 11 هدفا ومرر 12 كرة حاسمة. إلا أنه عانى في الموسم الماضي، واكتفى بتسجيل هدفين في 26 مباراة.

وبات غزال ثامن لاعب يتعاقد معه موناكو للموسم الجديد، حيث سيسعى للحفاظ على لقب الدوري الذي أحرزه في الموسم المنصرم للمرة الأولى منذ عام 2000. إلا أنه تخلى في المقابل عن لاعبين مؤثرين أمثال البرتغالي برناردو سيلفا وبنجامان ميندي لصالح مانشستر سيتي الإنكليزي، وتييمويه باكايوكو إلى تشلسي بطل الدوري الإنكليزي، وقائده المغربي نبيل درار المنضم إلى فنربغشة التركي، بينما قرر فالير جرمان الانتقال إلى الخصم المحلي مرسيليا.

نيس الفرنسي يضم الهولندي شنايدر

كما أعلن نادي نيس الفرنسي إنهاء اجراءات تعاقده مع لاعب الوسط الهولندي ويسلي شنايدر في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع غلطة سراي التركي.

ووصل شنايدر (33 عاما) الأحد إلى مطار نيس حيث كان في استقباله العشرات من مشجعي الفريق الذي أكد اليوم أن اللاعب "اجتاز الفحص الطبي".

وأوضح في بيان "يمكن لنيس الاعتماد على لاعب ثالث فائز بدوري أبطال أوروبا بعد البرازيلي دانتي والإيطالي ماريو بالوتيلي".

وأحرز دانتي لقب دوري الأبطال مع بايرن ميونيخ الألماني في 2013، بينما توج بالوتيلي وشنايدر مع أنتر ميلان الإيطالي (2010).

وانتهى عقد اللاعب الهولندي مع غلطة سراي في 30 حزيران/يونيو، وانتقل بالتالي إلى نيس من دون أي مقابل مالي.

ويحمل شنايدر الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية مع منتخب بلاده (131 مباراة سجل خلالها 31 هدفا)، وبدأ مسيرته مع نادي أجاكس أمستردام الهولندي.

ودأب نيس على التعاقد مع لاعبين بارزين في الأعوام الأخيرة، أبرزهم بالوتيلي وحاتم بن عرفة قبل عامين (انتقل لاحقا إلى باريس سان جرمان) والمغربي يونس بلهندة في الصيف الماضي.

كما أعلن نيس تعاقده مع جناح موناكو آلان سان-ماكسيم في صفقة قدرت ما بين 10 و12 مليون يورو.

فرانس24 / أ ف ب

نشرت في : 08/08/2017