قوات سعودية خاصة تسيطر على حي المسورة في بلدة العوامية الشيعية

ذكرت وسائل إعلام سعودية وشهود الأربعاء أن قوات خاصة سعودية سيطرت على حي المسورة في بلدة العوامية الشيعية بمحافظة القطيف شرقي البلاد، بعد خمسة أشهر من مواجهات مسلحة وأعمال عنف شهدها الحي بين قوات الأمن ومسلحين مطلوبين لدى السلطات بتهم تتعلق بالإرهاب.

سيطرت قوات خاصة سعودية على حي في بلدة العوامية الشيعية شرق المملكة بعد نحو خمسة أشهر من اندلاع مواجهات مسلحة وأعمال عنف فيه على خلفية مشروع عمراني، بحسب ما أعلن الأربعاء شهود ومسؤول ووسائل إعلام.

وتقع بلدة العوامية، حيث حي المسورة، في محافظة القطيف، وهي مسقط رأس رجل الدين الشيعي نمر النمر الذي أعدم في كانون الثاني/يناير 2016 بعد إدانته بتهمة "الإرهاب". وكان النمر أحد محركي حركة احتجاج اندلعت في 2011 وتطورت إلى دعوة للمساواة بين السنة والشيعة.

ومنذ آذار/مارس الماضي، يشهد حي المسورة مواجهات مسلحة بين قوات الأمن ومسلحين مطلوبين بتهم تتعلق "بالإرهاب". وتقول السلطات إن الحي تحول في السنوات الأخيرة إلى "وكر للإرهابيين ومروجي المخدرات".

وبدأت المواجهات مع بدء أعمال مشروع عمراني يهدف إلى تحويل الحي إلى مقصد تجاري وثقافي عبر بناء مجمع تجاري وسوق تراثي ومركز ثقافي. ويشمل المشروع هدم عدد من المنازل القديمة والمهجورة في الحي وهو ما يرفضه سكان مطالبين بالحفاظ على الجزء التاريخي منه.

وقتل في المواجهات التي شملت عمليات إطلاق نار متبادلة وإلقاء قنابل على دوريات للشرطة، عدد من المدنيين ورجال الأمن.

والأربعاء قال وزير الإعلام السعودي عواد العواد في تغريدة على حسابه في تويتر "حزم القيادة الرشيدة في القضاء على الإرهاب وبسط الأمن والأمان في جميع ربوع وطننا الغالي تجسد في نجاح أبطالنا رجال الأمن في تطهير حي المسورة".

من جهتها أكدت صحيفة "سبق" الإلكترونية أن أجهزة الأمن أنهت الثلاثاء "فرض سيطرتها الأمنية بحي المسورة بالعوامية وطهرت الحي من الإرهابيين المتحصنين فيه، وذلك بعد عمليات أمنية نفذتها أسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين والقبض على مجموعة آخرين".

كما أعلنت صحيفة "عكاظ" أن الأجهزة الأمنية "أعادت الأمن والاستقرار" إلى العوامية.

وفي منطقة قريبة من الحي الذي يضم نحو 500 منزل ويعيش فيه ما يقارب ثمانية آلاف أسرة، قال سكان لوكالة فرانس برس إن عمليات إطلاق نار سمعت بشكل متواصل على مدى الأسبوعين الأخيرين، قبل أن تتوقف الثلاثاء ويعم الهدوء المنطقة.

وأكد هؤلاء أن قوات خاصة سعودية تنتشر عند مداخل الحي وفي أزقته.

ولم تعلن السلطات الأمنية رسميا بعد سيطرتها على المسورة، لكنها اصطحبت الأربعاء مجموعة من الصحافيين إلى الموقع للقيام بجولة في الحي. كما لم يحدد تاريخ بدء العملية الأمنية الأخيرة التي أدت إلى السيطرة عليه.

وظهر في تسجيلات مصورة جرى تناقلها على موقعي تويتر وفيس بوك عسكريون أمام منازل قديمة يعلنون "الانتصار" في المسورة.

وكتب على أحد الجدران خلف هؤلاء "تم بحمد الله تطهير العوامية برجال قوات الأمن الخاصة". وكتب على جدار آخر "رجال سلمان"، في إشارة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

ويعيش معظم شيعة السعودية في الشرق الغني بالنفط وكثيرا ما يشتكون من التهميش.

فرانس24 / أ ف ب

نشرت في : 09/08/2017