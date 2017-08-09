الصين: قتلى بينهم سياح في زلزال ضرب إقليم سيتشوان

ضرب زلزال بقوة سبع درجات منطقة جبلية بإقليم سيتشوان الصيني، ما أسفر عن مقتل 13 شخصا على الأقل بينهم سياح وإصابة أكثر من 170 آخرين، وفق ما أعلنت حكومة إقليم سيتشوان ووسائل إعلام رسمية.

أعلنت حكومة إقليم سيتشوان في الصين ووسائل إعلام رسمية إن 13 شخصا بينهم ستة سياح لاقوا حتفهم وأصيب 175 آخرين عندما ضرب زلزال بقوة سبع درجات منطقة جبلية نائية في الإقليم الواقع جنوب غرب الصين، فيما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال ضرب منطقة كثافتها السكانية منخفضة على بعد 200 كيلومتر شمال غرب مدينة قوانغيوان مساء الثلاثاء وعلى عمق عشرة كيلومترات.

وأسفر الزلزال أيضا عن إغلاق محمية جيوتشايقو الطبيعية وهي مقصد سياحي. وقالت إدارة الزلازل الصينية إن زلزالا آخر بقوة 6,6 درجة ضرب منطقة نائية في إقليم شينجيانغ الذي يبعد أكثر من 2000 كيلومتر شمال غرب البلاد. ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح هناك.

وقالت حكومة سيتشوان إن انهيارا أرضيا في أعقاب الزلزال حاصر مئة سائح. وذكرت وكالة تشاينا نيوز سيرفيس الرسمية الأربعاء أن من بين القتلى ستة سائحين، فيما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) أن 13 شخصا في المجمل لاقوا حتفهم فيما تم إجلاء نحو 31500 سائح من منطقة الزلزال.

وقال جهاز مكافحة الحرائق في سيتشوان إن منطقة استقبال في فندق انهارت وحوصر داخلها بعض الناس لكن السلطات أجلت بسلام 2800 شخص من المبنى.

ولم ترد تأكيدات عن جنسيات السائحين إلا أن عدد السائحين الصينيين أكبر بكثير في هذه المنطقة من السياح الأجانب.

وقالت إدارة الزلازل في سيشوان إن قوة الزلزال بلغت سبع درجات ومركزه في منطقة ناجوا التي أغلب سكانها من التبت العرقيين والكثير منهم من الرعاة الرحل.

فرانس24/ رويترز

نشرت في : 09/08/2017