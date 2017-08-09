ريال مدريد يحرز لقب الكأس السوبر الأوروبية بفوزه على مانشستر يونايتد

أحرز ريال مدريد الإسباني لقب الكأس السوبر الأوروبية في كرة القدم بفوزه على مانشستر يونايتد الإنكليزي ب 2-1 الثلاثاء في سكوبيي.

كشر ريال مدريد الإسباني، بطل مسابقة دوري أبطال أوروبا، عن أنيابه مبكرا بإحرازه لقب الكأس السوبر الأوروبية في كرة القدم، بفوزه على مانشستر يونايتد الإنكليزي بطل الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، 2-1 الثلاثاء في سكوبيي.

وسجل البرازيلي كاسيميرو (24) وإيسكو (52) هدفي ريال مدريد، والبلجيكي روميلو لوكاكو (62) هدف مانشستر يونايتد، ليحتفظ النادي الملكي الإسباني باللقب الذي أحرزه العام الماضي.

وهي المرة الرابعة التي يحرز فيها النادي الملكي الكأس السوبر الأوروبية بعد أعوام 2002 و2014 و2016، وبات على بعد لقب واحد من معادلة الرقم القياسي للألقاب الذي يتشاركه غريمه التقليدي برشلونة وميلان الإيطالي، بينما أحرز يونايتد لقب المسابقة مرة واحدة (1991).

وبذلك يكون هذا اللقب القاري الرابع لريال بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان بعد دوري أبطال أوروبا في العامين الأخيرين والكأس السوبر في العامين نفسيهما. وبات الفرنسي أول مدرب يحرز الكأس السوبر مرتين متتاليتين. في المقابل، خسر مورينيو الكأس السوبر للمرة الثالثة (الأولى مع بورتو البرتغالي 2003 والثانية مع تشلسي عام 2013).

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 09/08/2017